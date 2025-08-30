Tổng duyệt A80: Khẳng định sức mạnh toàn quân và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Sau lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa, sáng 30/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiếp tục tiến hành tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Buổi tổng duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và Công an.

Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.

Màn trình diễn phun bẫy nhiệt của máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Tiếp đó, đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những “chiến binh thầm lặng," đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Góp mặt trong khối bay chào mừng còn có Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.

Bên cạnh đó, tại tổng duyệt có phần thuyết minh, giới thiệu trên màn hình để theo dõi các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Đáng chú ý, dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Các khối xe, pháo của quân đội gồm: khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối: Nghi trượng (gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khối đi bộ (gồm khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, các khối dân quân du kích, các khối đi bộ của Công an nhân dân Việt Nam); khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; các khối quần chúng (đại diện công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối chiến sỹ pháo binh diễu qua Lễ đài. (Ảnh: TTXVN)

Tổng duyệt lần này có sự tham gia của bốn khối quân đội nước ngoài, gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia.

Tại tổng duyệt, các khối diễu binh đã thể hiện được tinh thần, khí thế hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp với sự hành tiến nhịp nhàng của các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng, cho thấy sự hiện đại hóa của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Các đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản được bảo đảm. Các khối đi đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

So với lần sơ duyệt và hai lần tổng hợp luyện trước đó tại Quảng trường Ba Đình, các khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao có sự tiến bộ đáng kể.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.

Trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua khu vực Cửa Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong buổi tổng duyệt, hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng tham gia cổ vũ và xếp hình nghệ thuật đặc sắc trên khán đài. Cùng với đó là màn nghệ thuật “Trống hội” do hơn 1.000 học viên, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, khi kết hợp đồng bộ cùng trống với múa cờ, lân, sư, rồng trên sân khấu rộng lớn, tạo nên không gian sôi động, tái hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của lực lượng công an.

Sau buổi tổng duyệt sáng 30/8, các khối chính thức tham gia Lễ diễu binh, diễu hành vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình./.

Người dân náo nức chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ tổng duyệt A80 Người dân náo nức chào đón các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).