Ngắm trọn bước diễu binh của khối quân đội 4 nước tại Lễ tổng duyệt A80

Sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình, Lễ tổng duyệt A80 thu hút chú ý với sự tham gia của khối quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, tạo nên không khí trang nghiêm và đầy ấn tượng.

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội trở thành điểm hẹn lịch sử khi diễn ra tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của khối quân đội bốn nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Đội hình Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với 120 quân nhân bước đi dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn, tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Khối Quân đội Nga gồm 33 quân nhân thuộc Trung đoàn danh dự Preobrazhensky lần đầu tham gia diễu binh tại Việt Nam, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân.

Khối Quân đội nhân dân Lào với 120 quân nhân hiên ngang tiến bước, gợi nhớ tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Trong khi đó, 120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu hành ngay ngắn, thể hiện tinh thần hữu nghị truyền thống bền chặt.

Sự góp mặt của bạn bè quốc tế đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm, hào hùng, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, đoàn kết vì hòa bình, để lại dấu ấn khó quên với người dân Thủ đô./.