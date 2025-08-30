Cận cảnh dàn khí tài quân sự "khủng" tại Ba Đình trong Lễ tổng duyệt A80

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành “tọa độ thép” khi hàng loạt khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt xuất hiện trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Sáng 30/8, Quảng trường Ba Đình trở thành “tọa độ thép” khi hàng loạt khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt xuất hiện trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của nhiều loại vũ khí thế hệ mới, thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa, tự chủ công nghiệp quốc phòng. Khối tăng thiết giáp di chuyển đồng loạt, uy nghiêm, tạo nên biểu tượng cho sức mạnh hiệp đồng binh chủng.

Đặc biệt, UAV do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo được giới thiệu với khả năng tấn công chính xác từ trên không, cho thấy năng lực tự cường và sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Hệ thống tên lửa Trường Sơn, cũng do Viettel nghiên cứu, có nhiều biến thể cho các nhiệm vụ khác nhau, phản ánh bước tiến lớn trong tự chủ công nghệ quốc phòng.

Tiếng bánh xích rền vang, những “cỗ thép khổng lồ” nối đuôi nhau tiến qua lễ đài trong sự cổ vũ của người dân Thủ đô. Buổi tổng duyệt không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng cho tiềm lực, bản lĩnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới./.