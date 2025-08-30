Quy định sử dụng giấy mời, thẻ đại biểu tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi Chính thức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Phó trưởng Tiểu ban An ninh Lễ kỷ niệm thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ Lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng Giấy mời do Ban tổ chức phát hành.

Cụ thể như sau:

​I. Đại biểu dự buổi chính quét mã QR để nắm Sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh.

II. Quy định về việc sử dụng Giấy mời dự buổi Chính thức Lễ diễu binh, diễu hành A80 do Ban tổ chức phát hành

1. Đại biểu phải đeo thẻ người và mang theo Giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).

Mỗi thẻ Đại biểu và Giấy mời chỉ có giá trị cho 1 người, không được đưa người khác đi cùng.

2. Đối với các lực lượng Phục vụ, Ban Tổ chức, An ninh, Báo chí, Kỹ thuật viên: sử dụng thẻ người loại to cá thể hóa để ra vào.

3. Lực lượng Cảnh vệ: có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời theo đúng phạm vi hoạt động quy định.

Tại các khán đài, các lực lượng Ban Tổ chức, Phục vụ, Báo chí, Kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Sau khi nhận thẻ, phù hiệu của Ban Tổ chức có trách nhiệm phổ biến quy định, tổ chức cấp phát đến từng cá nhân thuộc cơ quan, vị mình quản lý và chịu trách nhiệm đối với các loại thẻ, phù hiệu đã tiếp nhận. Mỗi cá nhân phải giữ gìn, bảo quản và sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích.

Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu.

Những trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.

Vừa qua, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản./.

