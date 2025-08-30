Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80

Chiều 30/8, Bộ Y tế đã thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 30/8.

Công tác y tế, cấp cứu và khám chữa bệnh đã được các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Báo cáo thống kê cho thấy, có gần 500 trường hợp được xử trí y tế, trong đó có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời.

Riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng Quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển viện. Đáng chú ý, trong số này có 1 cán bộ công an được xử trí ổn định và trở về đơn vị, còn lại 94 ca là người dân.

Riêng nhóm chuyển viện, 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanhpôn.

Khối y tế Công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Các bác sỹ của Công an Hà Nội khẩn trương sơ cứu cho người dân bị ngã, có hiện tượng co giật khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành tại trạm y tế dã chiến phố Liễu Giai. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sỹ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân.

Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Công tác y tế tại buổi Tổng duyệt A80 cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng này.

Trước đó, để đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện A80, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105/KH-BYT bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Bộ Y tế cũng huy động chuyên gia, y bác sỹ nhiều bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, Việt Đức, Hữu Nghị, E... tham gia công tác y tế sự kiện A80.

Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã thiết lập một phòng chỉ huy gồm lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế, Cục Quân Y, Sở Y tế tham gia trực; 2 đường dây điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành, hệ thống bộ đàm chỉ huy và một phòng tiếp nhận xử lý thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có hệ thống điện thoại analog dự phòng có thể tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Trung tâm có 5 xe cấp cứu và 10 xe được bố trí tại các Tổ y tế, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ y tế một người dân gặp vấn đề về sức khỏe tại phố Tràng Tiền ngày 30/8. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đã thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận đáp ứng phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn...

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện A80, Sở Y tế Hà Nội đã phân công nhiệm vụ, yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan trực thuộc huy động 370 cán bộ y tế, thành lập 94 tổ công tác y tế, trong đó có 51 tổ trực lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ an toàn thực phẩm, 3 tổ phòng chống dịch.

Mỗi bệnh viện bố trí 5-10 giường bệnh sẵn sàng thu dung BN và 1 đội cấp cứu với xe cứu thương sẵn sàng đáp ứng./.

