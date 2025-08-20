Hà Nội kích hoạt toàn bộ lực lượng y tế phục vụ và đảm bảo Đại lễ A80

Không khí chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang diễn ra khẩn trương trên khắp địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho hay ngay từ tháng 6, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với các kịch bản ứng phó cho từng tình huống cụ thể. Ngành Y tế Hà Nội đặt mục tiêu không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng. Mọi điểm tổ chức sự kiện đều có phương án y tế đi kèm, từ lực lượng trực cấp cứu lưu động đến các bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng tiếp nhận.

Ngành Y tế Hà Nội đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công tác y tế cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ trực cấp cứu, kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đến ứng phó các nhiệm vụ đột xuất… mọi khâu chuẩn bị đều được lên phương án chi tiết, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Ngành cũng phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát trước, trong và sau các hoạt động lễ kỷ niệm.

Theo dự kiến, ngành Y tế Thủ đô sẽ huy động 346 cán bộ; 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu (trong đó 37 kíp trực xe cứu thương). Con số này chưa tính trực tại trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường trực khám chữa bệnh. Mỗi đơn vị tổ chức thường trực tại đơn vị ít nhất 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu. Các bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện, cũng như Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phải bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động theo sự phân công.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng các xe ôtô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Cùng với đó, ngành y tế Hà Nội cũng bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, thuốc... đáp ứng y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, trong các tình huống tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt với số lượng bệnh nhân lớn, thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học..., Sở Y tế Hà Nội sẽ huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện, các đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, các đội cơ động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia./.

