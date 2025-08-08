Khu vực Quảng trường Ba Đình đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Mặc dù thời gian thi công gấp rút, khối lượng công việc nhiều nhưng đến nay tất cả các hạng mục thi công lớn đều đã được Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành vượt tiến độ.

Sau 2 tháng, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đón tiếp, tuyên truyền của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công theo thiết kế, sẵn sàng phục vụ các hoạt động tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình.

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đón tiếp, tuyên truyền của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” - mở rộng Quảng trường Ba Đình bảo đảm cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bắt đầu được triển khai từ ngày 9/6/2025 với 8 hạng mục.

Mặc dù thời gian thi công gấp rút, khối lượng công việc nhiều nhưng đến nay tất cả các hạng mục thi công lớn như phá dỡ 4 căn biệt thự, mở rộng 4 dãy ô cỏ (tổng cộng 28 ô) và mở rộng đường Hùng Vương đều đã được Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành vượt tiến độ./.

