Những tuyến đường cấm triệt để nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9./.
Những tuyến đường tạm cấm nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành
Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025
Dự kiến Hội nghị sẽ thông qua “Tuyên bố Thiên Tân,” phê chuẩn “Chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới,” ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít và thành lập LHQ.
Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba
Trải qua 65 năm, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba không không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Thông tin chi tiết về việc tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nghị quyết 71-NQ/TW: Nâng cao chất lượng, nâng tầm giáo dục Việt Nam
Tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới; ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc top 100 thế giới.
Xuất hiện hình thức lừa đảo “nhận quà 100.00 đồng”
Người dân cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhận tiền, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Hà Nội: Bảo đảm an ninh, an toàn Lễ diễu binh, diễu hành A80
Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với hệ thống an ninh, hậu cần và an toàn tối đa.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc
Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Cách đăng nhập VNeID để nhận 100.000 đồng mỗi người ăn Tết Độc lập
Bộ Công an đã thực hiện triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội cho người dân theo chính sách của Đảng và Nhà nước trên ứng dụng VneID.
Chi tiết các tuyến giao thông bị cấm triệt để phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng duyệt diễu binh diễu hành từ 22 giờ ngày 29/8/2025 (lùi 4h so với thông tin trước đó) đến 13 giờ ngày 30/8/2025.
Chiếu miễn phí 50 phim Việt tái hiện hành trình 80 năm phát triển dịp 2/9
Các phim trình chiếu có nội dung phong phú, đặc sắc, từ những phim gắn liền ký ức, lịch sử hào hùng, giàu cảm xúc, cho đến những bộ phim trẻ trung, hiện đại.
Hà Nội: Lắp dựng 11 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem trực tiếp lễ diễu binh
Hà Nội triển khai 11 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí trung tâm để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân.
Ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm học mới
Ngành giáo dục hướng tới chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI, triển khai Học bạ số và số hóa văn bằng từ cấp phổ thông đến sau đại học trong năm học 2025-2026.
8 tháng năm 2025: Số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm sâu
8 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 12.318 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.988 người và bị thương 8.151 người.
Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” chào mừng Quốc khánh 2/9
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Tặng 100.000 đồng mỗi người: Chuyển khoản hoặc chuyển trực tiếp trước 2/9
Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025
Với chủ đề “Tinh hoa Thăng Long,” Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa làng quê và đô thị, giữa di sản và công nghệ.
Hà Nội: Phân luồng giao thông tại Đông Anh phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước
Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025, nhằm phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, nhiều tuyến đường tại xã Đông Anh sẽ bị tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-New Zealand
Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép...
Nhiều sự kiện hấp dẫn trong thời gian diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước
Trong thời gian diễn ra triển lãm, có nhiều các chương trình, hoạt động hấp dẫn diễn ra như các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố.
Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Trung tâm Báo chí tuyên truyền là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho hơn 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong nước và nước ngoài.
Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước
Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (gần cửa H8) giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.
Các số liệu về Triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh
Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.
Điểm danh 3 đại diện ẩm thực Hà Nội được công nhận Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia
Bánh cuốn, chả cá Lã Vọng và cỗ Bát Tràng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand
Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8, thúc đẩy hợp tác toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand.
Các tuyến đường ở Hà Nội tạm cấm phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông từ 12 giờ trưa 27/8.
Các tuyến đường ở Hà Nội cấm triệt để phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn mục tiêu 5 năm 4 tháng
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu là một kỳ tích trong giảm nghèo bền vững.
Tiểu sử hoạt động Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Tổng quan về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
