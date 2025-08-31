Multimedia

Những tuyến đường tạm cấm nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ùn tắc.

Ngày 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9./.

