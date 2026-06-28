Phá đường dây buôn lậu rác thải dệt may tại châu Âu

Giới chức châu Âu vừa phát hiện và ngăn chặn một đường dây vận chuyển trái phép quy mô lớn hơn 4.200 tấn rác thải dệt may từ Italy sang Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên lo ngại tình trạng buôn lậu rác thải và áp lực ngày càng lớn với hệ thống xử lý chất thải của châu Âu.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cuộc điều tra do Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF) chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hiến binh Italy (Carabinieri) và cơ quan Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm điều tra là các lô rác thải dệt may chứa tỷ lệ cao sợi acrylic - loại vật liệu tổng hợp có thời gian phân hủy rất lâu, có thể tồn tại trong môi trường tới 200 năm và đòi hỏi quy trình tái chế, xử lý nghiêm ngặt với chi phí cao.



Theo kết quả điều tra, các lô hàng đã bị dán nhãn sai quy định nhằm ngụy trang thành hàng hóa có thể tái sử dụng để né tránh các nghĩa vụ pháp lý và chi phí tái chế tại châu Âu. Thông qua phân tích dữ liệu thương mại, hồ sơ hải quan và đánh giá năng lực xử lý tại điểm đến, OLAF đã xác định các lô hàng khả nghi và cảnh báo phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc kiểm tra sau đó đã dẫn tới việc thu giữ khoảng 4.200 tấn rác dệt may nhập khẩu bất hợp pháp.



Quá trình điều tra tiếp tục mở rộng khi một đoàn thanh tra chung giữa EU, chuyên gia môi trường Italy và cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện thêm gần 2.100 tấn rác dệt may được lưu giữ tại một cơ sở liên kết với nhà máy tái chế bị cáo buộc không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, thêm 768 tấn rác thải có nguồn gốc từ Italy liên quan đến cùng đường dây cũng được phát hiện tại cảng Mersin trước khi bị đưa đi xử lý trái phép.



Tại Italy, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét một tổ hợp doanh nghiệp ở Brescia nghi liên quan hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp, đồng thời niêm phong các nhà xưởng, tịch thu đội xe vận chuyển và phong tỏa khoảng 12 triệu euro (khoảng 13,6 triệu USD) tài sản tài chính.



Vụ việc diễn ra trong bối cảnh EU ngày càng siết chặt quản lý rác thải dệt may. Theo số liệu của EU, ngành dệt may và may mặc tạo doanh thu khoảng 170 tỷ euro trong năm 2023 và sử dụng khoảng 1,3 triệu lao động, song lượng chất thải phát sinh vẫn ở mức rất lớn.

Riêng năm 2019, châu Âu tạo ra khoảng 12,6 triệu tấn rác dệt may nhưng chỉ khoảng 20% được thu gom riêng để tái sử dụng hoặc tái chế. Từ năm 2025, Ủy ban châu Âu đã ban hành các quy định mới nhằm kiểm soát chặt việc xuất khẩu rác dệt may và ngăn tình trạng ngụy trang chất thải thành hàng hóa tái sử dụng./.

Thuế quan Mỹ đẩy hàng dệt may Trung Quốc chuyển hướng sang châu Âu Xuất khẩu dệt may Trung Quốc sang EU tăng 20% trong nửa đầu 2025 do thuế Mỹ, gây cạnh tranh gay gắt và ảnh hưởng ngành dệt may châu Âu.

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