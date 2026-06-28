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Rơi máy bay tại Pháp và Saudi Arabia, ít nhất 25 người thiệt mạng

Ngày 28/6, tại Pháp, vụ rơi một máy bay dân dụng đã khiến 11 người thiệt mạng, cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng đã rơi tại thành phố ven biển nước này làm 14 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ rơi máy bay. (Ảnh minh họa: AA/TTXVN)
Hiện trường một vụ rơi máy bay. (Ảnh minh họa: AA/TTXVN)

Hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại Pháp và Saudi Arabia (Arập Xêút) trong cùng ngày 28/6 đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Cụ thể, tại Pháp, một máy bay dân dụng cỡ nhỏ đã rơi tại tỉnh Meurthe-et-Moselle ở miền Đông Bắc quốc gia châu Âu này, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng. Theo đài truyền hình BFMTV của Pháp, chiếc máy bay, cất cánh từ sân bay Nancy-Essey, đã gặp nạn gần khu vực Tomblaine. Các nạn nhân gồm 1 phi công và 10 người nhảy dù.

Trên mạng xã hội X, chính quyền tỉnh Meurthe-et-Moselle thông báo đã kích hoạt trung tâm chỉ huy ứng phó để bảo đảm công tác giám sát và ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm đường tiếp cận cho lực lượng cứu hộ và thực thi pháp luật.

Cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã rơi tại thành phố ven biển Ras Tanura ở miền Đông nước này, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency (SPA) của Saudi Arabia dẫn nguồn Bộ Năng lượng nước này cho biết các nạn nhân đều là công dân Saudi Arabia và nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#rơi máy bay #Pháp #Saudi Arabia Pháp
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