Thế giới

Châu Âu

Italy: Lễ hội Natale di Roma đánh dấu "thành phố Vĩnh cửu" bước sang tuổi 2279

Bước sang tuổi 2.779, Rome tổ chức lễ Natale di Roma rực rỡ, tái hiện lịch sử huyền thoại với những nghi lễ cổ xưa ngay giữa đô thị hiện đại, khẳng định sức sống bền bỉ của “Thủ đô của thế giới.”

Việt Hải
Lễ hội Natale di Roma. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 21/4/2026, thủ đô Rome của Italy chính thức bước sang tuổi 2779. Không chỉ là dấu mốc thời gian thông thường, Natale di Roma (Ngày sinh nhật của Rome) còn là một hành trình di sản, nơi huyền thoại xưa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, lịch sử Rome bắt đầu từ truyền thuyết về Romulus và Remus - hai con trai song sinh của thần Chiến tranh Mars, được sói cái nuôi dưỡng bên dòng sông Tiber.

Sau cuộc tranh đấu giành quyền lực, vào ngày 21/4 năm 753 trước Công nguyên, Romulus đã vạch ra ranh giới linh thiêng quanh đồi Palatine, đặt tên thành phố là Rome và trở thành vị vua đầu tiên.

Từ những bộ lạc sơ khai cư ngụ trên 7 ngọn đồi, theo thời gian, Rome đã tiếp thu tinh hoa kiến trúc và triết học tiến bộ nhất thời đó để vươn mình trở thành "Caput Mundi" (Thủ đô của Thế giới).

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của Natale di Roma năm nay là cuộc đại diễu hành do Hiệp hội Lịch sử Rome tổ chức.

Ngay từ sớm, đấu trường Circus Maximus đã rực trong sắc đỏ và vàng đồng. Hơn 2.000 tình nguyện viên đến từ khắp châu Âu trong giáp trụ và phục trang được phục dựng tỉ mỉ đã tái hiện chân thực hình ảnh của chỉ huy, đấu sỹ, nữ tư tế Vesta và thượng nghị sỹ La Mã.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Via dei Fori Imperiali, Đấu trường Colosseum và dừng lại tại đồi Capitoline để thực hiện các lễ tế bằng tiếng Latinh cổ.

Hình ảnh đoàn diễu hành băng qua Quảng trường Venezia giữa dòng xe hiện đại chính là minh chứng sống động cho thấy quá khứ và hiện tại luôn đan xen vào nhau ở thủ đô của Italy.

Ở tuổi 2779, Rome đang nhắc cả thế giới rằng những gì vĩ đại nhất luôn luôn biết cách tự làm mới chính mình. Sức mạnh thực sự của Natale di Roma không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở tính tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại.

Một thành phố đã duy trì lễ kỷ niệm hàng thế kỷ trên chính những viên gạch cũ, bằng những nghi lễ xưa, và với lòng thành kính chưa từng phai nhạt./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

