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Cộng hòa Trung Phi đối mặt với dịch bệnh nghiêm trọng

Bộ trưởng Y tế và Dân số Cộng hòa Trung Phi, đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch tả ở nước này sau khi có 24 trường hợp tử vong do căn bệnh này, với tỷ lệ tử vong khoảng 12,2%.

Mạnh Hùng
Bệnh nhân mắc dịch tả. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Bệnh nhân mắc dịch tả. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ trưởng Y tế và Dân số Cộng hòa Trung Phi, ông Pierre Somse, đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch tả ở nước này sau khi có 24 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia mới đây, Bộ trưởng Somse cho biết các ca bệnh này đã được phát hiện tại hai khu y tế Bimbo và M'baiki ở vùng Tây Nam đất nước.

Quan chức này thông báo những ca nghi nhiễm đầu tiên được ghi nhận từ ngày 14/6 tại khu y tế Bimbo. Tính đến nay, cơ quan y tế đã xác định 197 ca mắc, trong đó có 24 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 12,2%.

Bộ trưởng Somse kêu gọi người dân bình tĩnh, nhưng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh. Ông cho biết nhờ các biện pháp can thiệp y tế kịp thời, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào trong số các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế hoặc được theo dõi trong cộng đồng.

Dịch tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, chủ yếu lây qua nguồn nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Ở thể nặng, bệnh khởi phát đột ngột với triệu chứng tiêu chảy cấp dữ dội, phân lỏng nhiều nước, có thể kèm nôn ói, khiến người bệnh mất nước và chất điện giải rất nhanh.

Nếu không được bù nước và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị sốc, suy đa tạng và tử vong trong thời gian ngắn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ để được điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)
#dịch tả #Trung Phi #dịch bệnh bùng phát #châu Phi Trung Phi
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