Thế giới

Châu Phi

Burkina Faso tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Pháp

Nhà chức trách Burkina Faso nêu rõ việc cắt quan hệ chỉ giới hạn trong khuôn khổ thể chế ngoại giao giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng tới các mối liên hệ lịch sử, văn hóa... giữa nhân dân hai nước.

Trung Kiên-Mạnh Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/6, chính quyền quân sự Burkina Faso thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có các hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Tây Phi này.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia, quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6, nhà chức trách Burkina Faso nêu rõ việc cắt quan hệ chỉ giới hạn trong khuôn khổ thể chế ngoại giao giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng tới các mối liên hệ lịch sử, văn hóa, xã hội và con người giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Pháp lấy làm tiếc về mức độ nghiêm trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước, gọi đây là quyết định "thù địch và vô căn cứ"; bác bỏ những cáo buộc của Ouagadougou về việc nước này tài trợ khủng bố; đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả tương ứng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi công dân của nước này tại Burkina Faso hết sức thận trọng trước những diễn biến chính trị và an ninh ở đất nước Tây Phi này.

Burkina Faso, cũng như một số nước láng giềng, trong nhiều năm qua liên tục hứng chịu các cuộc tấn công đẫm máu của những nhóm thánh chiến có liên quan tới mạng lưới Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong bối cảnh đó, việc Ouagadougou cắt đứt quan hệ ngoại giao với Paris được cho là sẽ tiếp tục làm thay đổi tương quan ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Sahel trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Burkina Faso-Pháp #Chấm dứt quan hệ ngoại giao #Tài trợ khủng bố Burkina Faso Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Tunisia

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, song Tunisia và Việt Nam đều định hướng mở rộng giao thương quốc tế, qua đó góp phần thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.