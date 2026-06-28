Burkina Faso tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/6, chính quyền quân sự Burkina Faso thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có các hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Tây Phi này.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia, quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6, nhà chức trách Burkina Faso nêu rõ việc cắt quan hệ chỉ giới hạn trong khuôn khổ thể chế ngoại giao giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng tới các mối liên hệ lịch sử, văn hóa, xã hội và con người giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Pháp lấy làm tiếc về mức độ nghiêm trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước, gọi đây là quyết định "thù địch và vô căn cứ"; bác bỏ những cáo buộc của Ouagadougou về việc nước này tài trợ khủng bố; đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả tương ứng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi công dân của nước này tại Burkina Faso hết sức thận trọng trước những diễn biến chính trị và an ninh ở đất nước Tây Phi này.

Burkina Faso, cũng như một số nước láng giềng, trong nhiều năm qua liên tục hứng chịu các cuộc tấn công đẫm máu của những nhóm thánh chiến có liên quan tới mạng lưới Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong bối cảnh đó, việc Ouagadougou cắt đứt quan hệ ngoại giao với Paris được cho là sẽ tiếp tục làm thay đổi tương quan ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Sahel trong thời gian tới./.

Niger, Mali và Burkina Faso chính thức rời khỏi ECOWAS ECOWAS yêu cầu các quốc gia thành viên khác tiếp tục dành cho 3 nước vừa rời đi các đặc quyền thành viên, bao gồm quyền tự do đi lại trong khu vực bằng hộ chiếu ECOWAS.