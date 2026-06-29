Điện ảnh Việt kết nối văn hóa, lan tỏa khát vọng hòa bình tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tối 28/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức buổi chiếu phim kết hợp với triển lãm ảnh tại Trung tâm chiếu phim thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) ở thủ đô Canberra.

Sự kiện thu hút gần 200 khán giả, bao gồm các đại sứ, cao ủy và đại diện Ngoại giao đoàn, quan chức chính quyền sở tại, đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), bạn bè quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và công tác tại thủ đô Canberra.



Tại sự kiện, người xem được đắm mình trong không gian triển lãm ảnh đặc sắc, trang trọng về đất nước và con người Việt Nam dưới các dây cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại tiền sảnh của phòng chiếu phim.

Qua ống kính nghệ thuật, vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, các di sản văn hóa cùng những phong tục tập quán độc đáo và các làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi của Việt Nam đã được tái hiện vô cùng sống động.



Trong phòng chiếu phim, khán giả chìm vào không gian điện ảnh lắng đọng, những hình ảnh Việt Nam xưa cùng âm điệu thơ ca truyền thống giàu chất nhạc của bộ phim “Hồng Hà nữ sỹ.”

Bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy biến động và tài năng xuất chúng của nữ sỹ Đoàn Thị Điểm - một trong những danh nữ tài hoa bậc nhất của văn học trung đại Việt Nam.



Việc chiếu bộ phim “Hồng Hà nữ sỹ” là một hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chiều sâu văn hiến, tinh thần hiếu học và lòng yêu nước của người Việt Nam. Thông điệp về nghĩa tình, khát vọng hòa bình được lồng ghép tinh tế trong phim vượt qua ranh giới ngôn ngữ và địa lý.



Buổi chiếu phim khép lại với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả qua những tràng pháo tay giòn giã, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem về tài năng, sự kiên cường, bản lĩnh và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt, giúp bạn bè quốc tế và Australia hiểu hơn về lịch sử, đất nước, văn hóa và con người Việt Nam./.

Chiếu "Mưa đỏ," "Địa đạo" trong tuần phim Việt Nam tại Lào Loạt phim được chiếu miễn phí nhằm quảng bá văn hóa và lịch sử Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị hai quốc gia nhân dịp 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

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