Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay

Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay.

Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.

Ngày 29/6, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết Ủy ban xem xét miễn trừ quy định trong lĩnh vực hội tụ công nghiệp Hàn Quốc đã thông qua 5 trường hợp áp dụng cơ chế miễn trừ đặc biệt, trong đó có dự án sử dụng robot Trí tuệ Nhân tạo để kiểm tra máy bay.

Theo quy định mới, robot tự hành sẽ được phép hoạt động tại khu vực sân đỗ của các sân bay Incheon và Gimpo để chụp ảnh phần thân dưới của máy bay. Hình ảnh này sau đó sẽ được hệ thống Trí tuệ Nhân tạo phân tích nhằm phát hiện các hư hỏng hoặc dấu hiệu bất thường.

Bộ trên cho hay việc ứng dụng công nghệ này có thể giúp rút ngắn thời gian kiểm tra máy bay từ 8-12 giờ như hiện nay xuống còn khoảng 1 giờ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo dưỡng và giảm thời gian máy bay phải dừng khai thác.

Bên cạnh đó, robot Trí tuệ Nhân tạo còn được kỳ vọng giúp giảm thiểu rủi ro cho kỹ thuật viên bảo dưỡng khi hạn chế nhu cầu làm việc trên cao, vốn có thể lên tới 20 m trong quá trình kiểm tra máy bay theo phương pháp truyền thống.

Ngoài lĩnh vực hàng không, Chính phủ Hàn Quốc cũng thông qua một số cơ chế miễn trừ quy định trong các lĩnh vực năng lượng và phát triển địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, cơ quan chức năng cho phép triển khai dự án thí điểm sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng dùng chung (ESS), theo đó người dân có thể sử dụng lượng điện được lưu trữ và khấu trừ vào hóa đơn tiền điện.

Giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm tải cho lưới điện trong các giờ cao điểm, đồng thời giảm chi phí điện năng cho các hộ dân tham gia chương trình.

Đối với lĩnh vực phát triển cộng đồng, Chính phủ Hàn Quốc cho phép triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm tại một số làng chài ở huyện Gochang thuộc tỉnh Jeonbuk và đảo Jeju.

Theo cơ chế miễn trừ mới, người dân và doanh nghiệp được phép tổ chức các hoạt động như thu hoạch nghêu bằng thiết bị cơ giới, trải nghiệm cùng các nữ thợ lặn Haenyeo (Hải nữ) và khám phá bãi bùn dù trước đây những hoạt động này bị hạn chế theo quy định về khai thác thủy sản.

Ông Kim Seong Yeol-Trưởng Văn phòng Phát triển công nghiệp thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết các quyết định miễn trừ lần này tập trung vào những lĩnh vực gắn với đời sống người dân, từ bảo đảm an toàn hàng không đến thúc đẩy phát triển các làng chài. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục rà soát và cải cách các quy định nhằm tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ mới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nước này./.

Trí tuệ nhân tạo: AI tự hành mở ra kỷ nguyên tác chiến mới tại Israel AI đang thay đổi diện mạo chiến tranh hiện đại, theo đó, Israel đang ứng dụng công nghệ tự hành và phân tích dữ liệu để nâng cao khả năng tác chiến trong môi trường phức tạp.

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