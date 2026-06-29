Trung Quốc: Động đất 5,5 độ tại tỉnh Tứ Xuyên khiến 13 người bị thương

Sáng sớm 29/6, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 tại huyện Cao Hưng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến 13 người bị thương.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 0h12 theo giờ địa phương (tức 23h12 ngày 28/6 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn được xác định ở độ sâu 6km.

Đơn vị chỉ huy cứu trợ động đất Nghi Tân cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, và 196 người khác đã được di dời. Các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành một cách có trật tự.

Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ III sau trận động đất./.

Động đất tại Venezuela: 920 người thiệt mạng, hơn 50.000 người vẫn đang mất tích Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện khó khăn khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề và hệ thống y tế địa phương bị quá tải sau vụ động đất.