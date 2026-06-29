Ấn Độ: Thủ đô Delhi thông qua chính sách xe điện mới

Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Delhi (Ấn Độ) ngày 29/6 đã thông qua chính sách xe điện mới, theo đó tất cả xe điện có giá bán tại showroom từ 31.700 USD, khi đăng ký tại Delhi sẽ được miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp Nội các, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh, giảm ô nhiễm do phương tiện cơ giới và hướng tới xây dựng Delhi thành thành phố không ô nhiễm vào ngày 31/3/2030.

Theo bà Gupta, chính quyền Delhi dự kiến đầu tư khoảng 1,59 tỷ USD trong 4 năm tới để phát triển hệ sinh thái giao thông điện tại thủ đô. Khoản đầu tư này sẽ tập trung vào hỗ trợ người mua xe, mở rộng mạng lưới trạm sạc, phát triển hạ tầng đổi pin, thúc đẩy thu gom - xử lý xe cũ và từng bước thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.



Chính sách mới đưa ra cơ chế ưu đãi trực tiếp cho người mua xe điện theo lộ trình giảm dần trong 3 năm. Người mua xe máy điện sẽ được hỗ trợ 317 USD trong năm đầu tiên, 212 USD trong năm thứ hai và khoảng 106 USD trong năm thứ ba.

Đối với xe ba bánh điện, mức hỗ trợ lần lượt là 529 USD trong năm đầu tiên, 423 USD trong năm thứ hai và khoảng 317 USD trong năm thứ ba. Người mua xe tải điện hạng nhẹ loại N1 có thể nhận ưu đãi lên tới 1 lakh rupee, tương đương khoảng 1.060 USD.



Ngoài ra, chính quyền Delhi cũng dành khoản hỗ trợ cho chủ sở hữu xe bốn bánh đạt tiêu chuẩn khí thải BS-IV hoặc thấp hơn nếu loại bỏ xe cũ và chuyển sang sử dụng xe điện.

Đây được xem là biện pháp nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ các phương tiện cũ, phát thải cao, vốn là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô. Tuy nhiên, các loại xe hybrid sẽ không được hưởng trợ cấp theo chính sách này.



Một điểm đáng chú ý là từ ngày 1/1/2027, Delhi sẽ chỉ cho phép đăng ký mới xe tuk-tuk điện. Tiếp đó, việc đăng ký xe máy chạy xăng và CNG mới sẽ được loại bỏ dần, tiến tới chỉ cho phép đăng ký xe máy điện từ ngày 1/4/2028.

Đây là bước đi mạnh tay, thể hiện quyết tâm của chính quyền thủ đô trong việc chuyển đổi nhóm phương tiện có mật độ lưu thông lớn sang sử dụng năng lượng sạch.



Chính quyền Delhi cho biết sẽ xây dựng một cổng thông tin trực tuyến riêng để người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ xin hưởng các ưu đãi liên quan đến xe điện. Chính sách cũng đặt trọng tâm vào mở rộng hạ tầng sạc, phát triển các cơ sở thu gom và xử lý xe cũ, qua đó tạo điều kiện để người dân chuyển sang sử dụng xe điện thuận lợi hơn.



Delhi là một trong những đô thị chịu áp lực ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ, đặc biệt trong các tháng mùa đông, khi khí thải giao thông, bụi xây dựng, hoạt động công nghiệp và điều kiện thời tiết bất lợi cùng lúc làm chất lượng không khí suy giảm mạnh.

Từ năm 2020, Delhi đã theo đuổi chính sách khuyến khích xe điện với mục tiêu đưa xe điện chiếm tỷ trọng đáng kể trong số đăng ký phương tiện mới. Chính sách vừa được thông qua được xem là giai đoạn tiếp theo của nỗ lực này, không chỉ nhằm hỗ trợ thị trường xe điện mà còn gắn trực tiếp với bài toán y tế công cộng, chất lượng sống đô thị và chuyển đổi năng lượng trong giao thông/.

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

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