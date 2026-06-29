Nhận định Hà Lan vs Maroc: 'Cơn lốc da cam' và thử thách hóa giải 'Sư tử Atlas'

Nếu có thể “hóa giải” được lá cờ đầu của bóng đá châu Phi, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman có thể tự tin xác lập vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup 2026.

Hà Lan và Maroc - hai trong số 15 đội tuyển bước vào vòng đấu loại trực tiếp với thành tích bất bại ở vòng bảng - hứa hẹn sẽ tạo nên một trong những cặp đấu cân bằng và khó lường nhất ở vòng 32 đội tại World Cup 2026.

Hà Lan bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao độ, sau một hành trình ấn tượng ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman thể hiện năng lực tấn công đáng gờm, với 10 bàn thắng sau 3 trận.

Tuy nhiên ngoại trừ Nhật Bản, những đối thủ như Thụy Điển và Tunisia được đánh giá là chưa đủ sức mạnh để kiểm chứng năng lực thực sự của Hà Lan, rằng đoàn quân của huấn luyện viên Koeman đã sẵn sàng cho vị thế của một ứng cử viên vô địch hay chưa.

Và Maroc hứa hẹn sẽ là một bài test “nặng đô” với tham vọng của “Cơn lốc màu da cam.”

Sở hữu trong đội hình hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở những đội bóng hàng đầu châu Âu như Hakimi, Brahim Díaz hay Ismael Saibari, Maroc thể hiện một diện mạo “lì lợm” với lối chơi giàu thể lực, khả năng chuyển đổi trạng thái với tốc độ cao và những đòn phản công “đau như ong chích” - yếu tố hứa hẹn sẽ là thử thách khó nhằn với hàng thủ dâng cao của Hà Lan.

Trong một trận đấu knock-out được dự báo sẽ diễn ra với thế trận cân bằng và chặt chẽ, khả năng kiểm soát bóng và làm chủ khu trung tuyến sẽ là yếu tố mang lại lợi thế lớn.

Ở phương diện này, Hà Lan là đội được đánh giá nhỉnh hơn, với những chân chuyền thượng hạng như Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders.

Nếu có thể cầm bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và thoát pressing “mượt mà” trước khả năng gây sức ép của Maroc, điểm tựa từ hàng tiền vệ có thể giúp Hà Lan “lái” trận đấu theo hướng có lợi.

Và với chiều sâu đội hình được đánh giá cao hơn so với Maroc, Hà Lan cũng được nhận định là đội sẽ có lợi thế hơn, nếu trận đấu phải kéo dài đến thời gian thi đấu hiệp phụ.

Tựu chung lại, Maroc là sẽ thử thách thực sự với Hà Lan, sau một hành trình tương đối “êm đềm” ở giai đoạn vòng bảng. Nếu có thể “hóa giải” được lá cờ đầu của bóng đá châu Phi, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman có thể tự tin xác lập vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup năm nay.

Dự đoán: Hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng trong hiệp phụ với tỷ số 2-1./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 30/6: Căng thẳng loạt trận vòng 32 đội Sáng 30/6, World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với ba trận đấu hấp dẫn thuộc vòng 32 đội. Nhật Bản gặp Brazil, Đức đối đầu Paraguay trong khi Hà Lan chạm trán Maroc.