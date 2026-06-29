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Link xem trực tiếp Brazil-Nhật Bản tranh vé vòng 1/8 World Cup 2026

Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, Nhật Bản liệu có thể làm nên bất ngờ trước Brazil để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Nhật Bản liệu có khiến Brazil nhận trái đắng? (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhật Bản liệu có khiến Brazil nhận trái đắng? (Ảnh: THX/TTXVN)

Vào lúc 0g sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam), Brazil và Nhật Bản sẽ có màn chạm trán trên sân vận động Houston (Mỹ).

Trên hành trình bước vào vòng knock-out, cả Brazil và Nhật Bản đều chứng tỏ bản lĩnh của mình để giành kết quả ấn tượng.

Brazil giành ngôi nhất bảng C với thành tích bất bại. Selecao chia điểm Maroc ở ngày ra quân, nhưng nhanh chóng khẳng định vị thế bằng những chiến thắng trước Haiti và Scotland.

Với những gì đã thể hiện cùng dàn ngôi sao trong đội hình, Brazil đang là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, Brazil không vì thế có thể dễ dàng đánh bại Nhật Bản.

[Xem trực tiếp Brazil-Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026]

Tại giải đấu năm nay, Nhật Bản cũng đã cho thấy mình không dễ bắt nạt dù rơi vào bảng đấu khó. Đội bóng xứ Mặt Trời mọc khiến hai đại diện châu Âu là Hà Lan và Thụy Điển phải chia điểm, trong khi dễ dàng vùi dập Tunisia.

Dưới sự dẫn dắt của Hajime Moriyasu, Nhật Bản được xây dựng với lối chơi kỷ luật, chặt chẽ, không để khoảng trống ở trung lộ. Họ cũng luôn biết cách để tung ra những đòn phản công với tốc độ rất cao.

Rõ ràng, trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ "bữa tiệc bóng đá."

Trận đấu được mong đợi này sẽ được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

(Vietnam+)
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