Trực tiếp World Cup 2026 Brazil-Nhật Bản: Liệu có 'địa chấn'?

Brazil và Nhật Bản sẽ đối đầu nhau vào lúc 0g sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam) để tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ở cuộc chạm trán này, Brazil đang là đội được đánh giá cao hơn. Lịch sử cũng đứng về Selecao khi đội bóng này đã giành 4 chiến thắng ở 5 lần gần nhất hai đội bóng gặp nhau.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, đội tuyển Nhật Bản cho thấy họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Brazil cũng cần phải thận trọng khi mà ở lần gặp nhau gần nhất họ đã để thua trước Nhật Bản./.

Cổ động viên Nhật Bản chờ đội nhà làm nên kỳ tích (Ảnh: AFP/TTXVN) Lịch sử không đứng về Nhật Bản Lịch sử lại đang chống lại Nhật Bản khi “Samurai xanh” chưa từng giành chiến thắng trong một trận knock-out tại World Cup (thua 4). HLV Carlo Ancelotti nói gì trước trận đấu? "Đây không phải là vòng loại trực tiếp với hai lượt trận, mà chỉ có một trận duy nhất. Không có cơ hội thứ hai." "Đó là trải nghiệm tốt với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu Nhật Bản có tính cạnh tranh như thế nào. Họ cũng đã đánh bại tuyển Anh vào tháng Ba," ông Ancelotti nói về thất bại của Brazil trước Nhật Bản. Đội hình ra sân: Brazil: Alisson - Gabriel, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos - Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta - Vunicius, Cunha, Ryan. Nhật Bản: Suzuki - Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu - Ritsu Doan, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano - Daizen Maeda, Junya Ito - Ayase Ueda.