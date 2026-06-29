World Cup 2026: Mỹ thu hơn 400 thiết bị bay không người lái gần khu vực hạn chế

Ngày 28/6, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết cơ quan này đã thu giữ hơn 400 thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động gần khu vực không phận bị hạn chế để phục vụ các sự kiện của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).



Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, ông Patel cho biết riêng trong ngày 27/6, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 thiết bị bay không người lái và ngăn chặn thêm 7 thiết bị khác cất cánh trong thời gian diễn ra lễ hội dành cho người hâm mộ (Fan Fest).

Giám đốc FBI cho biết chiến dịch này được triển khai với sự phối hợp của lực lượng đặc trách World Cup thuộc Nhà Trắng và các cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Miami.



World Cup 2026 là mùa giải đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia và được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7./.

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