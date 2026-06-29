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Mỹ: Nổ súng tại khu vực chiếu các trận đấu World Cup khiến 1 người chết

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực chiếu các trận đấu World Cup dành cho người hâm mộ ở San Jose, thuộc Vịnh San Francisco trên bờ biển phía Tây của Mỹ đã khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 29/6 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực chiếu các trận đấu World Cup dành cho người hâm mộ ở San Jose, thuộc khu vực Vịnh San Francisco trên bờ biển phía Tây nước này, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Đáng chú ý, người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có trận đấu World Cup nào được chiếu ở đây. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực Vịnh San Francisco cho đến nay đã đăng cai 5 trận đấu tại World Cup, và sẽ là nơi diễn ra trận đấu vòng 1/16 của đội tuyển Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina vào ngày 1/7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #nổ súng #nổ súng tại Mỹ #World Cup Mỹ
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