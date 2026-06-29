Mỹ: Nổ súng tại khu vực chiếu các trận đấu World Cup khiến 1 người chết

Sáng 29/6 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực chiếu các trận đấu World Cup dành cho người hâm mộ ở San Jose, thuộc khu vực Vịnh San Francisco trên bờ biển phía Tây nước này, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Đáng chú ý, người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có trận đấu World Cup nào được chiếu ở đây. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.



Khu vực Vịnh San Francisco cho đến nay đã đăng cai 5 trận đấu tại World Cup, và sẽ là nơi diễn ra trận đấu vòng 1/16 của đội tuyển Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina vào ngày 1/7./.

Mỹ: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học, nhiều người thương vong Kênh truyền hình địa phương KCRA rằng dẫn lời một số nhân chứng tham gia lễ tốt nghiệp cho biết đã nghe nhiều tiếng súng khi mọi người đang chụp ảnh tại bãi đỗ xe của trường.