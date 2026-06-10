Pakistan nối lại không kích Afghanistan gây nhiều thương vong

Ngày 10/6, giới chức Pakistan và Afghanistan cho biết Pakistan đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào quốc gia láng giềng gây nhiều thương vong.

Đây là vụ không kích nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua sau một thời gian tạm lắng giữa hai bên.

Theo người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, 13 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Khost, Kunar và Paktika. Giới chức địa phương cho biết ngoài những người thiệt mạng còn hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, Islamabad tuyên bố các cuộc không kích này nhằm đáp trả “các vụ khủng bố gần đây tại Pakistan” và đã tiêu diệt 26 tay súng có liên hệ với nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết các cuộc không kích đã nhắm chính xác vào nơi ẩn náu của các phiến quân ở khu vực biên giới, nhưng không đề cập đến thương vong của dân thường.

Theo quan chức này, các cuộc không kích đã trúng 4 mục tiêu bao gồm trại huấn luyện, kho đạn dược và nơi ẩn náu liên quan đến hai thủ lĩnh của nhóm TTP.

Không loại trừ khả năng tiếp tục hoạt động quân sự trên, Bộ trưởng Tarar khẳng định Pakistan luôn nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, nhưng sự an toàn và an ninh của công dân nước này vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.

Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Căng thẳng hai bên gia tăng sau vụ không kích gây tranh cãi tại thủ đô Kabul ngày 16/3. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công một trung tâm cai nghiện, khiến hàng trăm người thương vong. Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và kho đạn.

Báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 5 cho thấy ít nhất 372 dân thường tại Afghanistan đã thiệt mạng và 397 người khác bị thương trong cuộc xung đột với Pakistan trong 3 tháng đầu năm nay.

Biên giới giữa Pakistan và Afghanistan gần như đóng hoàn toàn kể từ khi giao tranh bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, khiến hoạt động thương mại song phương bị đóng băng./.

Pháo kích qua biên giới Afghanistan-Pakistan gây thương vong Theo chính quyền Taliban ở Afghanistan, 4 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong các vụ tấn công bằng súng cối và tên lửa do Pakistan thực hiện vào chiều 27/4.