Hội nghị WEF Đại Liên 2026: Các xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu

Ngày 24/6, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026, hay còn gọi là “Diễn đàn Davos mùa Hè” đã chính thức khai mạc tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc).

Chủ đề của hội nghị năm nay là “Đổi mới sáng tạo quy mô lớn,” tập trung thảo luận các xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu. Năm nay, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tiếp tục là nội dung trọng tâm. Nhiều phiên thảo luận sẽ tập trung vào tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh dữ liệu, chênh lệch phát triển và quản trị công nghệ.

Diễn đàn mùa Hè Davos 2026 được kỳ vọng sẽ là nền tảng thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Dự và phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Cường cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng nhiều bất ổn, nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua thử thách để tiến bước, tạo nên một bức tranh đa chiều với các đặc điểm nổi bật là sự ổn định, đổi mới, sức sống và tính hội nhập.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh định hướng đổi mới là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế dài hạn và phát triển ổn định và lâu dài của Trung Quốc.

Hai yếu tố đóng vai trò thiết yếu đối với sự tăng trưởng ổn định và lành mạnh của nền kinh tế hàng đầu thế giới trong suốt những năm qua chính là môi trường ổn định và động lực đổi mới sáng tạo.

Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá về công nghệ then chốt, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo nguyên bản, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới khoa học công nghệ với đổi mới công nghiệp.

Thông qua dỡ bỏ các rào cản đối với việc phân bổ nguồn lực tối ưu và khơi dậy sức sống đổi mới sáng tạo của toàn xã hội, Trung Quốc sẽ tạo ra nguồn động lực liên tục cho sự phát triển chất lượng cao và lấy đổi mới sáng tạo làm chủ đạo của nền kinh tế quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc khẳng định hợp tác đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu để giải quyết bài toán khó khăn về tăng trưởng toàn cầu.

Hiện nay, đổi mới sáng tạo toàn cầu đang bộc lộ những đặc điểm và xu hướng mới: tốc độ tiến bộ công nghệ nhanh chưa từng thấy song tính bất định lại gia tăng đáng kể; mức độ kết nối trong đổi mới sáng tạo sâu sắc chưa từng có nhưng các rào cản và trở ngại lại đang chồng chất.

Các nước cần tăng cường kết nối và hợp tác, xây dựng nền kinh tế thế giới mở, bảo đảm sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn trong đổi mới sáng tạo.

Các nước cần đề cao nguyên tắc công nghệ vì mục đích tốt đẹp, hoàn thiện các khuôn khổ và quy tắc quản trị toàn cầu như AI, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy quản trị chung một cách hiệu quả hơn.

Cho rằng doanh nghiệp là động lực của đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Lý Cường hy vọng họ sẽ trở thành những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, những người thực hiện hợp tác cùng có lợi và là đối tác trong quá trình phát triển của Trung Quốc. Nước này sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và không ngừng xây dựng môi trường kinh doanh đẳng cấp thế giới và hoan nghênh các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đến đầu tư, hoạt động tại Trung Quốc.

Diễn đàn Davos mùa Hè lần thứ 17 diễn tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từ ngày 23/6-24/6.

Diễn đàn năm nay thu hút sự tham dự của Thủ tướng các nước Bangladesh, Guinea, Kazakhstan, Hàn Quốc, Mông Cổ và Montenegro và hơn 1.700 đại diện quan chức chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và truyền thông đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, để cùng nhau thảo luận cách thế giới có thể vượt qua những thách thức toàn cầu đồng thời tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới./.

WB hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu WB dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%.