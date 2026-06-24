Vào cuộc để hiện thực hóa mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP

Ngày 24/6, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Các đơn vị liên quan động viên nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ mặt trận các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận và tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số…

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ mô hình mới, cách làm hay, đề xuất giải pháp khả thi nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, tuyên truyền, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, triển khai chuyển đổi số, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực và kết quả hoạt động của Cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các thành phố Trung ương đã phát huy vai trò đầu tàu trong triển khai nhiệm vụ.

Các thành phố trong Cụm thi đua đều là cực tăng trưởng, là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội và cần phát huy các nguồn lực, có những hoạt động mang tính kết nối mạnh hơn trong thời gian tới.

Các bên liên quan cần tổ chức hội thảo chuyên sâu về vai trò của Mặt trận trong việc tạo đồng thuận xã hội, giám sát thực thi chính sách và huy động nguồn lực toàn dân để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụm thi đua cần tích cực vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Mặt trận cấp xã, phường cần chủ động kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và nắm bắt sát tình hình kinh tế địa phương.

Cụm thi đua cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, mẫu mực và có nhiều mô hình hiệu quả phù hợp với bối cảnh mới của đất nước.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, trong 6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Dấu ấn trong 6 tháng qua là Mặt trận Tổ quốc các thành phố Trung ương đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức tốt công tác bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đều trên 99%.

Vai trò của Mặt trận trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, phản ánh dư luận xã hội, xây dựng đồng thuận xã hội ngày càng được khẳng định.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các địa phương triển khai ngày càng thực chất, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò.

Toàn Cụm đã chủ trì và phối hợp tổ chức gần 5.000 cuộc giám sát và hội nghị phản biện xã hội ở các cấp, gần 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại nhân dân, qua đó các vấn đề, chính sách, dự án ở địa phương, cơ sở kịp thời được kịp thời tháo gỡ.

Một điểm sáng khác là việc đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân. Hà Nội tiếp tục duy trì mô hình “Tháng nghe dân nói,” Đà Nẵng phát huy hiệu quả mô hình “Cử tri số,” “Mặt trận số,” Cần Thơ tổ chức tiếp xúc cử tri kết hợp trực tiếp và trực tuyến…

Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

Các đơn vị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình thông qua việc triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn./.

Tạo nền tảng mới cho giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn xanh Chương trình mục tiêu quốc gia đang đứng trước giai đoạn phát triển mới không chỉ hướng tới xây dựng kết cấu hạ tầng mà còn tập trung phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng môi trường sống.