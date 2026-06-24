Khu kinh tế và Khu thương mại tự do Hải Phòng: Bước ngoặt thể chế

Chiều 24/6, tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 6, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Nguyễn Văn Chuẩn cho biết, dự kiến tháng 7/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Khu kinh tế ven biển phía Nam và khởi động Khu thương mại tự do (FTZ) Hải Phòng đang được kỳ vọng là động lực tăng trưởng bứt tốc của nền kinh tế.

Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của thành phố Cảng; đồng thời, đây cũng là lời giải đột phá cho bài toán kiến tạo một không gian tăng trưởng mới, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thành lập tại Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô diện tích 5.300 ha, nằm trên địa bàn 6 xã: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế gồm khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp ); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistics; trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Về Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thành lập tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 tại Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 14/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, có quy mô diện tích khoảng 20.000 ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

Đây là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác.

Còn Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng (FTZ) thành lập tại Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, quy mô khoảng 6.292 ha bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Khác với các khu công nghiệp hay khu chế xuất truyền thống, mô hình FTZ thế hệ mới này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cơ chế vượt trội, quản lý thông minh, toàn cầu hóa.

Tại đây, các doanh nghiệp sẽ được hưởng những đặc quyền chưa từng có về dòng vốn, thuế suất, và đặc biệt là cơ chế Hải quan số tối giản. Hàng hóa lưu thông qua khu phi thuế quan này sẽ được giảm thiểu tối đa các rào cản hành chính, giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho các tập đoàn đa quốc gia.

FTZ Hải Phòng kiến tạo không gian tăng trưởng mới từ 3 trụ cột: mũi nhọn công nghệ cao, FTZ Hải Phòng định vị là bến đỗ của các ngành công nghiệp tương lai như: sản xuất chip, bán dẫn, linh kiện điện tử thông minh và công nghệ xanh.

Đây là không gian thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa.

FTZ Hải Phòng còn là siêu hạ tầng Logistics. Tận dụng lợi thế là địa phương duy nhất miền Bắc hội tụ đủ 5 loại hình giao thông, đặc biệt là cảng nước sâu Lạch Huyện, FTZ sẽ biến Hải Phòng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Hệ thống kho bãi thông minh (Smart Warehousing) ứng dụng AI sẽ là mạch máu kết nối giao thương xuyên biên giới.

FTZ Hải Phòng đồng thời là hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp, không chỉ có nhà máy và kho bãi, không gian mới này sẽ quy tụ các trung tâm tài chính, tổ hợp triển lãm quốc tế và các dịch vụ du lịch, giải trí thương mại hàng đầu, biến nơi đây thành một đô thị biển năng động, đáng sống./.

Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các khu kinh tế chuyên biệt Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế chuyên biệt, dự án nhà ở.

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