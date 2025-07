Áo: Tàu cao tốc gặp sự cố khiến 400 hành khách mắc kẹt nhiều giờ trong hầm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, khoảng 400 hành khách trên chuyến tàu cao tốc Intercity Express (ICE) đã bị mắc kẹt trong nhiều giờ liền trong điều kiện nóng bức và thiếu ánh sáng, sau khi đoàn tàu gặp sự cố mất điện trong một đường hầm gần thủ đô Vienna (Áo) vào chiều 26/7.

Chuyến tàu cao tốc của Công ty đường sắt Đức (Deutsche Bahn - DB), khởi hành từ Vienna và dự kiến đến Hamburg (Đức), đã phải dừng lại chỉ khoảng 15 phút sau khi rời ga.

Theo hãng thông tấn APA của Áo, công ty đường sắt ÖBB cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 (giờ địa phương), khiến toàn bộ hệ thống điều hòa và chiếu sáng ngừng hoạt động, hành khách đã bị kẹt trong tình trạng nóng nực và tối tăm nhiều giờ.

Lực lượng cứu hộ gồm khoảng 100 người đã mất hơn 6 giờ để hoàn tất việc đưa toàn bộ hành khách ra khỏi đường hầm.

Quá trình giải cứu bị kéo dài do một số hành khách không chờ tàu thay thế mà quyết định đi bộ ra ngoài. Điều này buộc lực lượng chức năng phải ngắt toàn bộ nguồn điện trong hầm vì lý do an toàn, khiến đoàn tàu thay thế không thể vận hành.

Toàn bộ hành khách đã được sơ tán qua các lối thoát hiểm và đưa trở lại Vienna bằng xe buýt. Ít nhất hai người gặp vấn đề về sức khỏe và đã được nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời tại hiện trường./.

