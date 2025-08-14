Nhật Bản: Tàu điện dừng bất ngờ, hành khách mắc kẹt suốt đêm trong oi bức

Tối 13/8 (theo giờ Nhật Bản), tuyến tàu điện ngầm Osaka Chuo Metro đã bất ngờ tạm dừng hoạt động vì mất điện không rõ lý do, khiến khoảng 700 khách tham quan bị mắc kẹt tại Triển lãm quốc tế Osaka-Kansai.

Mặc dù tuyến tàu điện đã được nối lại từ 5h ngày 14/8 nhưng nhiều khách tham quan đã phải trải qua một đêm khó khăn dưới thời tiết oi bức.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tuyến Osaka Metro là tuyến tàu điện ngầm duy nhất kết nối với khu vực gần Triển lãm quốc tế Oska-Kansai, trong đó ga Yumishima trên tuyến Osaka Chuo Metro kéo dài được khai trương hồi tháng 1 để phục vụ cho Triển lãm.

Do đó, khi tuyến tàu điện này bị tạm dừng hoạt động, lối vào ga Yumeshima (sát cổng vào Triển lãm) đã bị đóng cửa khiến nhiều người mắc kẹt tại Triển lãm.

Sau đó khoảng 60 phút, giới chức địa phương đã cố gắng khắc phục bằng cách nối lại tuyến tàu giữa ga Yumeshima và ga Cosmosquare (cách đó khoảng 2 km), cũng như vận hành các tuyến xe bus đến các ga trung tâm và tập trung xe taxi về khu vực Triển lãm.

Tuy nhiên, do tình trạng ùn ứ nghiêm trọng và nhiều tuyến tàu điện khác đã dừng hoạt động vì hết giờ phục vụ nên nhiều khách tham quan lựa chọn phương án ngủ lại qua đêm trên ghế dài dưới mái vòm lớn hoặc trong một số gian hàng mở cửa tự do cho công chúng bên trong khuôn viên Triển lãm dưới thời tiết oi nóng.

Theo Sở cứu hỏa tỉnh Osaka, một trường hợp bị thương ở chân và khoảng hơn 30 trường hợp nghi bị sốc nhiệt đã được cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi đã gửi lời xin lỗi chân thành do những phiền toái đối với khách tham quan vì sự cố bất ngờ này và cam kết sẽ triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp tương tự ứng phó với thảm họa.

Trong đó, triển khai ngay việc cung cấp nước, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết cho những người phải lưu lại qua đêm, cũng như đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đến 5h ngày 14/8 (giờ địa phương), sự cố mất điện đã được khắc phục và tuyến tàu điện đã vận hành trở lại.

Tuy nhiên, do cần thời gian để ổn định lại tình hình các gian hàng nên thời gian mở cửa triển lãm sẽ được lùi lại 1 tiếng so với thông thường. Triển lãm quốc tế Osaka-Kansai được khai trương từ tháng 4 với thời gian phục vụ khách tham quan từ 9h-22h hằng ngày./.

