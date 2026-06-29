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Ngân hàng EU cấp khoản tài trợ nghiên cứu kỷ lục cho Airbus

Ngày 29/6, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cho biết sẽ cấp cho tập đoàn chế tạo máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục trị giá 3 tỷ euro nhằm thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển.

Phan An
Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 29/6, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) - thể chế cho vay của Liên minh châu Âu (EU), cho biết sẽ cấp cho tập đoàn chế tạo máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục trị giá 3 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD) nhằm thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển.

Theo EIB, khoản tài trợ này nhằm giúp Airbus củng cố lợi thế công nghệ trong các lĩnh vực hàng không thương mại, quốc phòng và vũ trụ. Phó Chủ tịch EIB Ambroise Fayolle cho biết đây là khoản tài trợ lớn nhất trong lịch sử của EIB.

Nguồn vốn này không chỉ giúp Airbus tăng cường năng lực mà còn tạo sự linh hoạt cần thiết để đầu tư dài hạn cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong lĩnh vực hàng không thương mại cũng như an ninh, quốc phòng.

Một phần nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực của Airbus nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nóng lên toàn cầu từ các dòng máy bay của hãng.

Thỏa thuận tài chính trên được ký kết trong bối cảnh EU đang nỗ lực cải tổ nền tảng công nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trước sức ép ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và Mỹ.

Ngành hàng không châu Âu cũng đang thúc đẩy phát triển các công nghệ hàng không phát thải thấp, trong đó có điện khí hóa và các dòng máy bay thế hệ mới, nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải của EU và duy trì lợi thế công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân hàng EU #EIB #công nghệ hàng không
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