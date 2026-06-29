Anh công bố kế hoạch thay các tàu khu trục cũ

Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này sẽ hủy kế hoạch thay thế các tàu khu trục Type 45 đã cũ, thay vào đó, sẽ đóng mới ít nhất 6 tàu chiến đa nhiệm thế hệ mới (Common Combat Vessel-CCV).



Theo bộ trên, 6 tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia dự kiến sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối năm 2038. Thay vì phát triển tàu khu trục Type 83 như kế hoạch trước đây, London lựa chọn mô hình tàu chiến lai CCV, có khả năng làm trung tâm chỉ huy và điều phối các phương tiện không người lái hoạt động trên không, trên mặt nước và dưới mặt biển. Đây là một phần trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng mới, phản ánh định hướng tăng cường năng lực tác chiến bằng các hệ thống không người lái.



Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis cho biết các tàu CCV được thiết kế nhằm đáp ứng những thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Theo ông Jarvis, các tàu sẽ được đóng tại Anh với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong nước, vừa tăng năng lực tác chiến hiện đại cho Hải quân Hoàng gia, vừa góp phần tạo việc làm cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Dự kiến, các tàu CCV sẽ bắt đầu được bàn giao từ đầu năm 2030 và sẽ hoạt động phối hợp với các tàu hộ vệ có người điều khiển cũng như các phương tiện tự hành đang được phát triển.



Quyết định điều chỉnh chương trình đóng tàu chiến diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey từ chức hồi đầu tháng do bất đồng liên quan đến Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng. Ông cho rằng chính phủ chưa cam kết đủ nguồn lực cần thiết để bảo đảm an ninh cho nước Anh.



Sau khi tiếp quản vị trí, Bộ trưởng Dan Jarvis đã định hướng lại kế hoạch theo hướng ưu tiên các năng lực có thể triển khai trong ngắn hạn, bao gồm tàu cao tốc cho lực lượng biệt kích, thiết bị bay không người lái tấn công.



Bộ trưởng Nhà ở Steve Reed cho biết chiến lược quốc phòng mới của Anh dự kiến được công bố trong vài ngày tới. Theo ông, nước Anh cần chuẩn bị cho các hình thái xung đột trong tương lai, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đây./.

Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon tới Đông Địa Trung Hải Theo kế hoạch, tàu khu trục HMS Dragon sẽ rời cảng Portsmouth và hành trình tới khu vực gần đảo Cyprus, nơi Anh duy trì hai căn cứ quân sự quan trọng.

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