Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và mưa lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Thuận An, Từ Liêm, Xuân Phương, Phú Diễn,...

Cảnh báo, khoảng từ 17 giờ 25 phút đến 20 giờ 25 phút ngày 28/6, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều tối 28/6 đến ngày 29/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Chiều tối và tối 28/6, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo, đêm 30/6 và ngày 1/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-60mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 120mm trong 24 giờ; từ ngày 2/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Do ảnh hưởng mưa lớn, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên sông Thao xuất hiện dao động, trên một số sông tại tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên đang lên chậm, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động1 riêng sông Trung tại trạm Hữu Lũng và thượng lưu sông Cầu tại trạm Cầu Sơn trên mức báo động 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lâm Đồng tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực nêu trên.

Cụ thể, từ 16 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 28/6, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bát Mọt, Điền Quang, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Luận Thành, Lương Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Lư, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa).

Tại thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Bến Giằng, Bến Hiên, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Phước Chánh, Phước Năng, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Liên.

Đối với tỉnh Lâm Đồng là các xã, phường: Đắk Sắk; Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 4, D'Ran, Đức Lập, Hàm Tân, Hiệp Thạnh, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Cam Ly - Đà Lạt, La Gi, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Quảng Phú, Sơn Mỹ, Suối Kiết, Tân Hải, Tân Lập, Tân Minh, Thuận An, Trà Tân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 28/6, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa và mưa to như: Nam Xuân 82,6mm, Đăk Hòa 52,6mm;...Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 28/6, khu vực tỉnh Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa và mưa to như: Xuân Lẹ 58,4mm (Thanh Hóa); Hoa Phu 53,2mm (thành phố Đà Nẵng);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Đặc khu Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.



Dự báo, đêm 28/6 và ngày 29/6, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long; phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, đêm 28/6 và ngày 29/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 29/6 và ngày 30/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Thời tiết ngày 27/6: Nắng nóng bao trùm miền Trung, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa dông Ngày 27/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông.

​

​