Gần 1.800 vận động viên tham gia Giải chạy Lý Sơn Half Marathon

Sáng 28/6, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 với chủ đề “Theo dấu chân tiền tiêu” đã chính thức khởi tranh.

Sự kiện thu hút gần 1.800 vận động viên tham gia ở các cự ly 21km, 10km và 5km, tạo nên bầu không khí thể thao vô cùng sôi động và hào hứng trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cung đường chạy năm nay tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt khi đưa các vận động viên đi qua những địa danh nổi tiếng, những tuyến đường ven biển lộng gió, những triền núi nham thạch kỳ vĩ và cả những cánh đồng tỏi xanh mướt đặc trưng của Lý Sơn.

Không chỉ là một cuộc đua tốc độ, giải còn là một hành trình trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng bề dày văn hóa của hòn đảo này. Vừa hoàn thành xuất sắc cự ly 21km, vận động viên Huỳnh Tấn Tiến (Quảng Ngãi) hào hứng chia sẻ, đường chạy có nhiều đoạn thử thách, nhất là những đoạn dốc, nhưng cảnh quan tuyệt vời và sự cổ vũ của người dân đã giúp vận động viên vượt qua giới hạn của bản thân.

Chị Lê Thị Lợi, vận động viên lần đầu trải nghiệm giải xúc động cho biết, cung đường rất đẹp và giàu cảm xúc. Vừa chạy vừa ngắm biển, cờ Tổ quốc tung bay dọc tuyến đường khiến chị cảm thấy rất tự hào và có thêm động lực để về đích sớm hơn dự định.

Sau những màn bứt phá đầy kịch tính trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, giải đấu đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng.

Cự ly 21km, vận động viên Huỳnh Tấn Tiến xuất sắc cán đích đầu tiên. Cự ly 10km, vận động viên Đinh Quốc Vĩnh thể hiện màn trình diễn thuyết phục để lên ngôi vô địch nội dung Nam; vận động viên Lê Thị Phượng giành ngôi vị quán quân nội dung Nữ. Cự ly 5km, vận động viên Lê Trọng Phú bứt phá mạnh mẽ để dẫn đầu nội dung Nam; vận động viên Lê Vân Anh xuất sắc băng qua vạch đích để trở thành nhà vô địch nội dung Nữ.

Giải chạy khép lại an toàn và chuyên nghiệp. Thành công của sự kiện một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình thể thao gắn liền với du lịch biển đảo.

Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn nhấn mạnh, tổ chức giải việt dã “Theo dấu chân tiền tiêu” không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Lý Sơn - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc đến với bạn bè trong và ngoài nước. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng và giàu bản sắc”./.

Gần 800 vận động viên tham gia Giải bơi vượt biển Lý Sơn Theo Ban tổ chức, giải bơi vượt biển Lý Sơn quy tụ nhiều thế hệ đam mê thể thao, trong đó, vận động viên lớn tuổi nhất sinh năm 1953 và vận động viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017.