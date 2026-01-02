Cuộc thi Miss World Vietnam 2025 sẽ không có đêm chung khảo như mọi năm

Thông tin về điểm mới của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết việc cuộc thi sẽ không có đêm chung khảo như mọi năm, thay vào đó top 50 từ vòng sơ khảo sẽ trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết để tìm ra tân Hoa hậu.

Trước đó, top 50 gương mặt nổi bật nhất từ hơn 300 hồ sơ đăng ký đã được chọn bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc. Nhân dịp năm mới, ban tổ chức công bố ảnh profile chính thức của dàn thí sinh.

Bộ ảnh mang phong cách tối giản, làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung và hiện đại, đúng với tinh thần mà Miss World Vietnam hướng đến. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da, đôi mắt và sắc môi rạng rỡ. Kiểu tóc không quá cầu kỳ, tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt mỗi người đẹp.

Các thí sinh diện đầm lụa phom dáng tối giản, bảng màu trung tính, giúp tổng thể hình ảnh giữ được sự đồng điệu và tinh tế, đồng thời để cá tính cũng như khí chất riêng của mỗi cô gái được tự nhiên bộc lộ.

“Chúng tôi không ưu tiên sự cầu kỳ hay lộng lẫy, hào nhoáng trong bộ ảnh này mà mong muốn đề cao nét chân thật, sự tự tin và khí chất tự nhiên của thí sinh. Mỗi cô gái là bản sắc riêng biệt, đều được ghi lại một cách giản dị, hạn chế sự can thiệp hay sắp đặt,” đại diện ban tổ chức nói.

Các thí sinh trong top 50. (Ảnh: BTC)

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1m7. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp… cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng nổi bật của thế hệ ứng viên năm nay”.

Cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 được chia thành hai giai đoạn. Tháng 12/2025, thí sinh đã tập trung đợt 1 để tham gia họp báo và trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII “Season of Joy.”

Top 5 phần thi Người đẹp Thời trang cũng đã lộ diện gồm Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Tháng 3/2026, top 50 sẽ tập trung đợt 2 và bắt đầu tham gia các phần thi Head To Head Challenge, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái… cũng như trình diễn trong show nghệ thuật Dances Of Vietnam./.

