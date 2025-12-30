Chiều 30/12, tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội ra mắt vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ 3D mapping quy mô lớn và giới thiệu không gian trải nghiệm số tại khu di sản.

Chương trình góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và mang đến cho công chúng cách tiếp cận mới mẻ đối với di sản văn hóa nghìn năm.

Với chủ đề “Âm vang triều Lý," chương trình tái hiện giai đoạn lịch sử hưng thịnh của triều Lý - triều đại đặt nền móng cho Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của đất nước.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật trình chiếu hiện đại và không gian kiến trúc di sản, chương trình đưa khán giả bước vào hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần khai mở của thời Lý.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping quy mô lớn lấy bối cảnh di tích Đoan Môn, đưa khán giả bước qua “cổng thời gian” trở về năm 1009.

Xuyên suốt chương trình tái hiện các lát cắt lịch sử tiêu biểu như “Thiên mệnh rồng bay," “Hộ quốc an dân” và “Dấu ấn di sản triều Lý” thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và không gian thực cảnh. Cách thể hiện này mang đến trải nghiệm thị giác sinh động, giúp công chúng tiếp cận lịch sử vượt ra khỏi các định dạng phim tư liệu truyền thống.

Song song với vở trình diễn, không gian trải nghiệm số đa giác quan (immersive) được tổ chức như một hệ sinh thái di sản số tại Hoàng Thành Thăng Long.

Tại đây, các công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D maping, hologram, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các thiết bị tương tác được ứng dụng nhằm tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của triền đại, bảo vật và đời sống cung đình triều Lý một cách trực quan, sinh động.

Thông qua các phân khu trải nghiệm, công chúng có thể khám phá lịch sử bằng nhiều giác quan, tương tác trực tiếp với các nội dung số, tìm hiểu về các vị vua triều Lý, những công trình kiến trúc và hiện vật tiêu biểu, cũng như tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với di sản. Cách tiếp cận này đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ, góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Việc ra mắt vở “Kinh đô Thăng Long” và không gian trải nghiệm số không chỉ là hoạt động văn hóa-nghệ thuật chào đón năm mới, mà còn thể hiện hướng đi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ số, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục khẳng định vai trò là không gian văn hóa sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa bền vững của Thủ đô Hà Nội - thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Cũng trong chiều 30/12, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chào mừng kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026.

Diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến 22/3/2026, triển lãm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của Văn Miếu-Quốc Tử Giám như biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ, đạo lý và truyền thống văn hiến Thăng Long-Hà Nội.

Triển lãm do nhóm nghệ thuật Dấu xưa Văn hiến thực hiện, với định hướng kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại. Không gian trưng bày được triển khai qua ba nội dung chính gồm: Đạo học của người xưa; lễ hội ngàn năm Thăng Long; sự kết hợp giữa đạo học với lễ hội, tạo nên những tác phẩm vừa giàu chiều sâu tư tưởng vừa mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật.

Các tác phẩm tập trung phản ánh hình ảnh việc học hành, khoa cử, thi đỗ, mối quan hệ thầy-trò, hành trình tu dưỡng và phụng sự đất nước của các bậc hiền tài; đồng thời tái hiện đời sống tinh thần phong phú của kinh thành xưa thông qua các lễ hội truyền thống. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các hình tượng tiêu biểu của văn hóa Việt Nam như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, rồng-phượng...

Triển lãm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm… kết hợp kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc và khả năng tương tác cho công chúng.

Tham gia triển lãm có các nghệ sỹ: Phạm Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Phan Minh Bạch, Lê Thị Thanh, Vũ Xuân Đông, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang, Hồ Sỹ Tiến, Hà Phạm, Vũ Lê Tùng với các tác phẩm sắp đặt, hội họa và ánh sáng mang tính biểu tượng, giàu chiều sâu tư tưởng.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay trong việc gìn giữ, tiếp nối di sản văn hóa-giáo dục của cha ông trong đời sống đương đại./.

