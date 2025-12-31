Ngày 31/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam công bố 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025, gồm:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 6/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm qua, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam cũng đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, những người đã anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

2. Chuỗi hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)

Trong năm 2025, nhiều hội thảo, hội nghị Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất được tổ chức, nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham quan triển lãm ''Thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam''. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

3. Chuỗi hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một số sự kiện tiêu biểu như: Triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa Thu Độc lập” (Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam); Triển lãm tranh Cổ động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và Hội thảo “Mỹ thuật Việt Nam 80 năm (1945-2025) đồng hành cùng dân tộc (Hội Mỹ thuật Việt Nam)…

Triển lãm ảnh “Tổ quốc – 80 mùa Thu Độc lập”. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

4. Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam-Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị"

Hưởng ứng Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba", Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam và Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị.”

Chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi phát động, cuộc vận động đã thu hút 124 tác giả với 140 tác phẩm giàu cảm xúc, ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả đạt giải cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

5. Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest 2025)

Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc được tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng về đất nước, con người và thành tựu quyền con người của Việt Nam.

Trong đó, Lễ trao giải "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025" là sự kiện chính được tổ chức với mong muốn truyền đi thông điệp về đất nước Việt Nam đang chuyển động nhanh và phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Nhằm hưởng ứng Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025, nhiều đơn vị tư nhân cùng các bạn trẻ yêu mến cổ phục đã phối hợp với ban tổ chức để thực hiện "Bách hoa hỷ sự" - hoạt động diễu hành và trình diễn tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm chiều 7/12. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

6. Festival quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV - Việt Nam 2025

Festival quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV - 2025 diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025 với sự tham gia của 300 nhạc sỹ, nghệ sỹ quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới và các đoàn nghệ thuật trong nước.

Festival mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, biểu diễn, cũng như nghiên cứu lý luận - phê bình âm nhạc ở Việt Nam.

Biểu diễn hòa nhạc giao hưởng trong Festival quốc tế Âm nhạc mới Á-Âu lần thứ IV, năm 2025. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

7. Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025 được tổ chức từ ngày 16/11-30/11/2025 tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Liên hoan có 19 đơn vị nghệ thuật trong nước và 8 đơn vị nghệ thuật quốc tế tham dự, với 10 thể loại sân khấu cùng hiện diện, tạo nên một bức tranh đa sắc, phản chiếu khát vọng sáng tạo mạnh mẽ của nghệ sỹ.

Phần dự thi của đơn vị Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình với vở diễn “Các cụ gánh còng lưng”. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

8. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III)

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III năm 2025 diễn ra từ 29/6 - 5/7/2025.

Với gần 200 buổi chiếu phim, các chương trình nổi bật như “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh,” “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc,” cùng chuỗi hội thảo, giao lưu…, Liên hoan khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một “thành phố sự kiện”, điểm đến nghệ thuật sôi động và giàu sức hút khu vực.

Một cảnh trong phim "Love in Vietnam" được công chiếu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

9. Thành công vang dội của phim điện ảnh “Mưa đỏ”

“Mưa đỏ” đã trở thành hiện tượng điện ảnh chưa từng có của điện ảnh Việt Nam. Ra rạp từ ngày 22/8/2025, phim nhanh chóng thiết lập một loạt kỷ lục phòng vé, xác lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử phim Việt với 700 tỷ đồng, hơn 8,1 triệu lượt khán giả ra rạp.

Sự thành công vang dội này đã mở ra cơ hội mới cho các dự án điện ảnh lịch sử - chiến tranh và đặt “Mưa đỏ” vào vị trí mốc son quan trọng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

"Mưa đỏ" đã góp phần khắc họa "chân dung kinh hoàng của chiến tranh." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

10. Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025 ghi nhận số lượng tác phẩm kỷ lục 239 tác phẩm dự thi. Hội đồng giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025 đã chọn ra 53 tác phẩm xuất sắc để trao giải và vinh danh.

Các tác phẩm đạt giải cho thấy tư duy sáng tạo của kiến trúc sư Việt Nam đã có sự đổi mới, cập nhật xu hướng thế giới, đồng thời chú trọng khai thác bản sắc văn hóa truyền thống, đề cao tính công năng và bối cảnh công trình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao cho các tác giả đoạt giải tại Giải thưởng Kiến trúc quốc gia. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

11. Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra ngày 10/8/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim” từng "gây bão" cộng đồng Việt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

12. Đại nhạc hội “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”

Đại nhạc hội “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” quy tụ hơn 25.000 khán giả đến trực tiếp thưởng thức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tối 9/8/2025.

Chương trình được đầu tư công phu, kết nối tinh thần dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Tối 9/8, chương trình "V Concert-Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của hàng vạn khán giả.

13. Đại diện Việt Nam - ca sỹ Đức Phúc vô địch Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025

Đại diện Việt Nam - ca sỹ Đức Phúc đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch Intervision 2025 với màn trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương."

Bài hát truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Đức Phúc giành chiến thắng tại Intervision. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)

14. Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất (2023-2025)

Với 146 tác phẩm của 133 tác giả gửi về tham dự, 12 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, cuộc thi góp phần thúc đẩy sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, trong bối cảnh nền văn học nước nhà đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế hội nhập sâu rộng với thế giới trên mọi phương diện.

Trao giải Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học Nghệ thuật lần thứ nhất (2023-2025). (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

15. Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” và hành trình lan tỏa, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng

Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” là một cuộc thi dài kỳ do Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phát động từ tháng 7/2025.

Cuộc thi tạo sân chơi tri thức cho bạn đọc ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội; góp phần phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ, lan tỏa và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng./.

Ngày 16/8/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm "Đến với Con đường tương lai” và phát động cuộc thi viết cùng tên. Sự kiện do Thời báo Văn học Nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hoá Học và Đọc Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

