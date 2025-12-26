10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025 do TTXVN bình chọn

TTXVN trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025 do Ban biên tập Tin kinh tế (TTXVN) bình chọn.

1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á

Tăng trưởng GDP năm 2025 được dự báo đạt khoảng 8%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khoảng 24 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua.

Đây là những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế chịu “tác động kép” từ cuộc chiến thuế quan toàn cầu, xung đột địa chính trị gia tăng, thiên tai khốc liệt, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành và địa phương.

Chính phủ nỗ lực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo…, qua đó nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

2. Sắp xếp, hợp nhất bộ, ngành, địa phương, tạo không gian phát triển mới

Ngày 1/7, Việt Nam chính thức chuyển mình sang một kỷ nguyên quản trị mới: đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp tại 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính. Trước đó, bộ máy Chính phủ cũng đã chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới sau quá trình tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ cùng các cơ quan trực thuộc; trong đó có 5 bộ, cơ quan ngang bộ chủ chốt về kinh tế.

Việc sắp xếp, hợp nhất các bộ, ngành, địa phương là bước chuyển mình chiến lược, đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan trong hành trình phát triển với khát vọng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045.”

Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa cơ quan Thuế đầu tháng 7/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

3. Triển khai các nghị quyết chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới

Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, đột phá trong lĩnh vực then chốt, trong đó có các nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Nhà máy điện gió Phương Mai gồm 11 tổ máy, tổng công suất 26,4 MW, tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng, trong Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

4. Thiên tai khốc liệt, bất thường, vượt ngưỡng lịch sử

Trong năm xảy ra 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó 5 cơn bão di chuyển nhanh với cường độ mạnh, kèm theo dông lốc, vòi rồng, lũ quét và sạt lở đất, làm gia tăng tần suất các trận lũ lớn, hơn 400 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7-0,8% GDP.

Đặc biệt, mưa lũ tại Thái Nguyên; lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã (Huế) đạt 1.740 mm trong 24 giờ (ngày 27/10); triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều vượt ngưỡng lịch sử.

Khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

5. Đột phá trong phát triển hạ tầng

Năm 2025 đánh dấu bước đột phá trong phát triển hạ tầng của Việt Nam. Lần đầu tiên, các công trình, dự án lớn, trọng điểm đã được khởi công, khánh thành đồng loạt trên quy mô cả nước vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong những dịp này, đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng được triển khai, trong đó vốn tư nhân chiếm 74,6%.

Các dự án này có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Khi dự án cao tốc Tuý Loan- Hòa Liên hoàn thành sẽ kết nối thông tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Hoà Liên đã đưa vào khai thác, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

6. Việt Nam-Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Hai bên nhất trí các nguyên tắc chủ chốt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, hướng tới tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng hoá xuất khẩu của nhau.

Đây là tín hiệu tích cực giữa bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và áp lực thuế quan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái cân bằng quan hệ kinh tế thương mại, phù hợp với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chế biến tôm xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

7. Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới. Một trong những điểm nổi bật là Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh."

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoạt động cuối năm nay. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

8. Hội chợ Mùa Thu lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô quốc gia

Diễn ra từ 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Quy tụ hơn 2.500 tổ chức, doanh nghiệp; gần 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, Hội chợ đã xác lập 6 kỷ lục: Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất; Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đã mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đông đảo khách tham quan gian hàng của tỉnh Gia Lai tại Hội chợ Mùa Thu 2025. (Nguồn: Vietnam+)

9. Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Ngày 26/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nội dung đáng chú ý của Nghị định là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, thay vào đó doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được tham gia.

Việc xóa bỏ cơ chế độc quyền có ý nghĩa quan trọng trong minh bạch thị trường, giảm chênh lệch giá trong nước - thế giới và ổn định nền kinh tế.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

10. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Ngày 8/10, Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đây là sự ghi nhận về chất lượng, độ tin cậy và tầm vóc của thị trường chứng khoán Việt Nam sau hơn 25 năm phát triển.

Việc nâng hạng được kỳ vọng thúc đẩy dòng vốn ngoại, chất lượng hàng hóa và hạ tầng giao dịch để thị trường chứng khoán đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế./.

Hệ thống giao dịch mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) chính thức được vận hành kể từ ngày 5/5. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)