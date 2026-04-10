3 trụ cột chính trong kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội trong năm 2026

Kế hoạch số 131 khẳng định chuyển đổi số phải gắn chặt với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong hình thành xã hội số của Thủ đô.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2026, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trên ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với yêu cầu xuyên suốt là triển khai thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Kế hoạch số 131/KH-UBND tiếp tục khẳng định chuyển đổi số phải gắn chặt với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong hình thành xã hội số của Thủ đô trong năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kinh tế số #chính quyền số TP. Hà Nội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng

Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.