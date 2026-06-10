Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 10 đối tượng

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng. Đây được xem là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, trải dài tại nhiều địa phương trong nước.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để trao đổi, liên lạc thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội có độ bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng trung gian... nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng nhận định thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này. Sau khi thu thập, củng cố đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/5/2026, Phòng An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác, triệu tập, đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Trần Ngọc Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super (siêu đại lý) đăng nhập trên website agbong88.com. Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới.

Trần Ngọc Hoàng đã hình thành hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp).

Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào để cùng thưởng thức một mùa World Cup 2026 với tình yêu thể thao trong sáng, lành mạnh.

Nếu người dân phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành động rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu, quảng cáo cá độ bóng đá Công an Hưng Yên khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web lậu cá độ bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, tổ chức đánh bạc quy mô lớn.