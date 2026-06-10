Hưng Yên: Người dân cần cảnh giác với lời mời chào "việc nhẹ, lương cao"

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Ngày 10/6, thông tin Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên), đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Lực (sinh năm 1999, trú xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", theo quy định tại khoản 2, Điều 349, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Trần Văn Lực đã vượt biên trái phép sang Campuchia và làm việc cho một trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong thời gian lưu trú tại đây, Lực thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Trần Văn Lực" để đăng tải các hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, khoe nhiều tiền, vàng.

Mục đích của việc này nhằm đánh vào tâm lý để lôi kéo người khác sang Campuchia làm việc. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trần Văn Lực đã dụ dỗ, tổ chức và đưa thành công nhiều công dân vượt biên trái phép sang Campuchia để lao động.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và nghe theo lời rủ rê, tuyên truyền của các đối tượng về những cơ hội "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài.

Người dân không tiếp tay, tham gia vào việc lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép.

Nếu có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đơn vị được cấp phép để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục xuất cảnh hợp pháp, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân./.

Giải cứu một nam thanh niên thoát khỏi bẫy lừa 'việc nhẹ, lương cao' G.A.D., sinh năm 2008, cho biết qua mạng xã hội Facebook, D bị một đối tượng tự nhận là chuyên gia môi giới việc làm dụ dỗ đi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng.

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