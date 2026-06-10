Xử phạt hơn 2 tỷ đồng một bệnh viện ở Cần Thơ do vi phạm môi trường

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ), với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng do các vi phạm về môi trường.

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S đã có các hành vi vi phạm lúc 10 giờ 40 ngày 17/4 gồm: xả nước thải tại điểm xả của khu giặt sấy và khu tập kết rác của Bệnh viện ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày đến dưới 200m3/ngày (áp dụng đối với chỉ tiêu hàm lượng Coliforms vượt 310 lần là chỉ tiêu xác định hành vi vi phạm.

Các chỉ tiêu còn lại là hàm lượng COD vượt 8,38 lần; hàm lượng BOD5 vượt 6,94 lần; hàm lượng Amoni vượt 5,60 lần; hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt 3,05 lần là chỉ tiêu bị phạt tăng thêm).

Bệnh viện còn xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện sau xử lý ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày (áp dụng đối với chỉ tiêu hàm lượng Coliforms vượt 26,33 lần là chỉ tiêu xác định hành vi vi phạm.

Các chỉ tiêu Ph 6,21 nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật; hàm lượng COD vượt 1,48 lần; hàm lượng BOD5 vượt 1,17 lần là chỉ tiêu bị phạt tăng thêm).

Bệnh viện còn lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường trong trường tại khu giặt sấy và khu tập kết rác của bệnh viện ra cống thoát nước đô thị thành phố vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…

Tổng mức tiền phạt đối với tất cả các hành vi vi phạm trên của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường là 2 tỷ 90 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với thời hạn là 4,5 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường với thời gian 4,5 tháng.

Cơ quan chức năng yêu cầu Bệnh viện phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định (xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo các thông số quy định trong Giấy phép môi trường trước khi thải ra môi trường) và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.



Đồng thời, Bệnh viện buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường đã tự nguyện khắc phục hậu quả, đã trám lắp các đường xả thải, thảo dỡ đường ống, thu gom toàn bộ nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải bệnh viện để xử lý nên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện tình trạng nước thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các cơ quan chức năng, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với bệnh viện.

Kiểm tra xung quanh khu vực bệnh viện, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước thực tế trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường...

Đoàn kiểm tra yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện, không để xảy ra tình trạng xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân xung quanh./.

Quảng Ninh: Xử phạt hành chính 8 cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã xử lý vi phạm hành chính với 8 đơn vị có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

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