Nghệ An: Triệt phá đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng nhiều địa phương trên cả nước phá thành công chuyên án rửa tiền và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 27 đối tượng.

Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến qua website Sunwin, dưới hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá. Hoạt động của các đối tượng được điều hành chặt chẽ trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, thay đổi tài khoản giao dịch liên tục nhằm tránh bị phát hiện. Đặc biệt, dòng tiền được chuyển qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng rồi mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, lực lượng công an đã triển khai 20 tổ công tác tại Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai… bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính cùng nhiều chứng cứ liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành đường dây rửa tiền.

Tuấn chỉ đạo đồng phạm mua USDT trên các sàn giao dịch rồi chuyển về ví điện tử do y kiểm soát. Chỉ trong một năm (5/2025 – 5/2026), số tiền luân chuyển tương đương 75 tỷ đồng.

Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 27 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời kêu gọi tố giác khi phát hiện hành vi vi phạm./.





Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một loạt cổng game bài đổi thưởng và website đánh bạc trực tuyến như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88...

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