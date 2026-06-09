Khởi tố đối tượng gây trọng thương đội trưởng công an khi làm nhiệm vụ

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Chiều 9/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết : Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về tội "Giết người" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai đợt cao điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy," "tỉnh Thanh Hóa không ma túy," Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bị đối tượng Triều sử dụng dao tấn công trọng thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, sáng 1/6, Tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Nông Cống rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã. Tổ công tác đến nhà tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Lê Đình Triều (sinh năm 1990), trú tại thôn Nam Giang, xã Nông Cống lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, dùng dao nhọn để chống đối quyết liệt.

Đối diện với đối tượng manh động, có hung khí nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh vẫn giữ vững bản lĩnh, trực tiếp tiếp cận, kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công Tổ công tác.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, khi tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và những người xung quanh bị đe dọa trực tiếp, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế đối tượng, quyết tâm tước bỏ hung khí để bảo vệ đồng đội và giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong không gian chật hẹp, đối tượng đang trong trạng thái kích động mạnh, chống trả điên cuồng bằng dao nhọn, đồng chí Khánh bị đối tượng đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đồng chí trong Tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa Trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y, bác sỹ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và triển khai các biện pháp chuyên môn chuyên sâu để cứu chữa. Nhờ được cấp cứu kịp thời, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều, xét nghiệm nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy (dạng đá) vào tối 31/5./.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Campuchia Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Tăng Trần Kim Phượng, đối tượng truy nã nguy hiểm, phạm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn ở Campuchia.

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