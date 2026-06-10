Xử lý gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc

Ngày 10/6, Đồn Biên phòng Đồng Văn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc; đồng thời tịch thu, bán phát mại toàn bộ tang vật để nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, khoảng 5 giờ, ngày 5/6, tại khu vực lạch sông giữa núi Tổ Chim và Tổ Lợn, thuộc khu phố Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Đồng Văn phát hiện 1 xuồng máy vỏ composite không biển kiểm soát, di chuyển từ hướng đầm tôm ra khu vực cửa sông Bắc Luân có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xuồng có 100 can nhựa loại 20 lít, bên trong chứa dung dịch màu vàng nhạt. Kết quả giám định xác định số hàng trên là xăng E10 RON 95-V, tổng lượng 1.962 lít.

Người điều khiển phương tiện là ông Văn Khắc Sơn, trú tại khu phố Hải Hòa 7, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số xăng; đồng thời không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Qua làm việc, ông Sơn khai nhận vận chuyển số xăng trên để bán cho các chủ phương tiện đang nuôi hàu, hà tại khu vực cửa sông Bắc Luân nhằm kiếm lời.

Căn cứ quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng Đồng Văn đã ra quyết định xử phạt ông Văn Khắc Sơn tổng số tiền 22,5 triệu đồng về các hành vi: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn lái xuồng theo quy định.

Do xăng là hàng hóa dễ cháy, nổ, ngày 10/6/2026, đơn vị đã tổ chức bán phát mại toàn bộ tang vật, thu nộp ngân sách nhà nước 45.577.260 đồng./.

Đồng Tháp: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển xăng dầu, hàng hóa không rõ nguồn gốc Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng xe môtô và xe ôtô vận chuyển các can nhựa, chứa tổng cộng hàng trăm lít xăng, dầu diesel và nhớt.

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