Phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi sát hạch lái xe

Chiều 10/6, Hội đồng sát hạch thuộc Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện một thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe Đức Thịnh, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.

Người vi phạm là Lý Sành Vạng (sinh năm 1998, trú tại xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng), mang số báo danh 288. Qua công tác kiểm tra trước khi vào phòng thi và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện thí sinh này mang theo một điện thoại iPhone 6 được kết nối với tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai và camera ngụy trang dạng cúc áo nhằm nhận thông tin hỗ trợ từ bên ngoài trong quá trình làm bài.

Thiết bị được thí sinh giấu trong người gồm camera ngụy trang kết nối điện thoại, tai nghe siêu nhỏ gắn tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hội đồng sát hạch đã dừng phần thi của thí sinh, lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Phúc Thịnh để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các kỳ sát hạch lái xe nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe./.

Hà Nội nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe Việc triển khai các giải pháp từ đào tạo, sát hạch đến quản lý, chất lượng cấp giấy phép lái xe đang được nâng lên; đây là giải pháp, nền tảng lâu dài xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

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