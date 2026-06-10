Bản tin 60s ngày 10/6/2026 gồm những nội dung sau:
Thanh niên làm ăn thua lỗ, đột nhập tiệm vàng lấy trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng.
AEON Mall Long Biên lên tiếng lần 2 vụ bảo vệ vu khống khách ăn trộm đồ.
Tài xế hoảng hốt vì khỉ mặt đỏ quý hiếm bất ngờ nhảy lên xe.
Tăng tốc hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh trước ngày 5/7.
Bắt tạm giam nhóm người khiêng quan tài diễu phố mừng sinh nhật ở Cần Thơ.
Mỹ tấn công Iran để trả đũa vụ trực thăng Apache bị bắn rơi ngoài khơi Oman.
Chile thu giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử.
Khoảng 20.000 người mất nhà cửa sau vụ động đất tại Philippines./.