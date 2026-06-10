Thanh niên làm ăn thua lỗ, đột nhập tiệm vàng lấy trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 9/6, Công an xã Hưng Thịnh, Thành phố Đồng Nai, cho biết, đã phối hợp với người dân bắt giữ một đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm cắp số lượng lớn tài sản có giá trị, ước tính hơn 3 tỷ đồng.