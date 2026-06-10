Iran phản ứng cứng rắn sau đòn tấn công của Mỹ tại eo biển Hormuz

Ngày 10/6, Iran tuyên bố sẽ có phản ứng đối với các hành động quân sự nhằm vào nước này sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại khu vực bờ biển phía Nam Iran.

Trên mạng xã hội X ngày 10/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran.

Ông Araghchi cũng cho rằng việc Mỹ giảm hiện diện quân sự trong khu vực sẽ góp phần hạn chế rủi ro và giảm nguy cơ xung đột.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Trong thông báo, IRGC nêu rõ hoạt động quân sự này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Mỹ tiến hành vào rạng sáng 10/6 (theo giờ địa phương) nhằm vào khu vực miền Nam Iran, gồm khu vực Jask và Sirik đều thuộc tỉnh Hormozgan cùng đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, các cuộc tấn công này đã gây hư hại một số cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, IRGC cho biết đã tấn công 4 mục tiêu tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã sử dụng “tên lửa tầm xa” phá hủy các mục tiêu này.

Trước đó, tối 9/6 theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của Iran.

Washington lập luận động thái này nhằm để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.

Sau đó, CENTCOM cũng thông báo các lực lượng Mỹ đã hoàn tất các cuộc không kích mà Washington mô tả là hành động mang tính "tự vệ."

Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực của tỉnh Hormozgan thuộc miền Nam nước này và trên đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz - khu vực có vị trí chiến lược quan trọng đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Đài phát thanh-truyền hình nhà nước Iran (IRIB) sau đó đưa tin các cuộc tấn công của Mỹ dọc theo bờ biển phía Nam Iran đã dừng lại và tình hình hiện đã lắng dịu.

Trước những diễn biến mới về hoạt động quân sự mang tính đáp trả lẫn nhau của Mỹ và Iran, các nước khu vực vấn thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp của Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, các cuộc thảo luận ngày 9/6 tập trung vào căng thẳng liên quan Mỹ-Israel và Iran cũng như các vấn đề khác của khu vực.

Các bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực./.

Đàm phán Mỹ-Iran thu hẹp còn 4 vấn đề hạt nhân then chốt New York Times cho biết Mỹ đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm giàu urani của Iran trong ít nhất 15 năm; hợp tác với IAEA để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm giàu.