Sơn La: Khởi tố đối tượng gây rối tại trụ sở Công an xã Chiềng Sơn

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng (sinh năm 1995, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 9/6, sau khi uống nhiều rượu bia, Đỗ Đình Dũng đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn. Tại đây, Dũng có hành vi vạch áo, chửi bới, xúc phạm, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực tiếp công dân.

Mặc dù được cán bộ Công an và người dân nhắc nhở, Dũng vẫn tiếp tục có lời lẽ thách thức, chống đối. Khi được nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nội quy, đối tượng còn xảy ra xô xát với một cán bộ Công an xã, có hành vi túm tóc, bóp cổ và liên tục chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng.

Sau đó, Dũng được đưa vào phòng làm việc để ổn định tình hình nhưng tiếp tục chống đối, xô đẩy, đạp đổ tài sản trong trụ sở Công an xã. Dũng tiếp tục đi đến trước cổng trụ sở Công an xã Chiềng Sơn quay video với nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng Công an.

Đối tượng sau đó đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Facebook cá nhân. Đoạn video đã thu hút nhiều lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và uy tín của lực lượng Công an Nhân dân.

Đến ngày 10/6, video đã bị nền tảng Facebook gỡ bỏ do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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