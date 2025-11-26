Hải quan liên tiếp phát hiện hàng quá cảnh gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu

Thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-CHQ của Cục Hải quan về kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, thời gian qua, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt Chuyên đề số 66/CĐ-ĐTCBL ngày 17/4/2025 về kiểm tra giám sát, kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Theo đó, đơn vị đã tăng cường thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm; đồng thời kịp thời tổ chức lực lượng trao đổi thông tin và phối hợp với một số đơn vị Hải quan tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra thực tế các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan.

Tính đến nay, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị hải quan cửa khẩu kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó đáng chú ý là các vụ việc liên quan đến gian lận xuất xứ và ghi nhãn hàng hoá.

Điển hình, gần đây lực lượng Hải quan đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong đó cất giấu trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Hermes và Crocs.

Ngày 22/11, tại Trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực 6) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, ngoài 39 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng không có trong khai báo; trong đó có 04 mục hàng hoá có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ gồm: 1800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách tay gắn nhãn hiệu Louis Vuitton, 65 túi xách tay gắn nhãn hiệu Chanel, 125 túi xách tay gắn nhãn hiệu Hermes.

Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Hiện, cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng Hải quan đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm gồm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain, trên nhãn hàng hoá có chữ “Made in Viet Nam” cùng 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo…

Ngày 22/10/2025, tại Bãi kiểm tra thực tế hàng hoá thuộc khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn, Tổ công tác của Đội 1 (thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực 6) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, chỉ có 01/15 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong số 14/15 mục hàng còn lại có: 08 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hoá; 06 mục hàng không có hàng hoá trên thực tế.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện 21 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó có 05 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs; 50 bộ váy áo giả mạo nhãn hiệu Balmain, trên nhãn hàng hoá có chữ Couture Elyseses 64-83; 50 đôi giày thể thao và 900 cái balo vải giả mạo nhãn hiệu Nike, trên hàng hoá có chữ “Made in Việt Nam.”

Bên cạnh đó còn phát hiện 11.500 sản phẩm tai nghe dùng cho điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo.

Kết quả, ngày 18/11, cơ quan Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi: Khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có giá trị trên 10 triệu đồng); Hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu xuất xứ Việt Nam và hành vi quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền phạt là 250,8 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu 05 mục hàng giả mạo nhãn hiệu./.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước tẩy rửa giả mạo nhãn hiệu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Đoàn Văn Bằng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả,” đồng thời khởi tố 5 đối tượng đồng phạm với vai trò giúp sức.