Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước tẩy rửa giả mạo nhãn hiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an Thành phố Hồ Chí minh vừa khởi tố Đoàn Văn Bằng (sinh năm 1983, quê ở Ninh Bình) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả,” đồng thời khởi tố 5 đối tượng đồng phạm với vai trò giúp sức.



Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây tiến hành kiểm tra bãi xe Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm, số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Sau đó, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương mở rộng điều tra.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan, thu giữ: Hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu, máy ép, dây chuyền sản xuất dùng để chiết rót dung dịch vào chai nhựa, 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.



Kết quả điều tra xác định đối tượng Đoàn Văn Bằng là kẻ cầm đầu. Từ tháng 3/2025 đến 9/2025, Bằng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó tổ chức thuê các đối tượng Nguyễn Thị Trong (sinh năm 1989), Võ Văn Giảng (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Trăng (sinh năm 1991), Nguyễn Ngọc Giàu (sinh năm 1987) và một số người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.



Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

